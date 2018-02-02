Исследование: эстоноземельцы реже сравнивают предложения кредиторов, чем жители Латвии и Литвы

Из проведенного компанией RAIT Faktum&Ariko по заказу Bigbank исследования на тему потребительских клиентов жителей стран Балтии следует, что по сравнению с Латвией и Литвой жители Эстонии реже сравнивают предложения от различных кредитных учреждений — всего 31% жителей Эстонии запрашивают предложения от других финансовых предприятий. В Латвии и в Литве эти показатели составляют 37 и 45% соответственно, значится в пресс-релизе.

”Для жителя Эстонии в целом цена играет очень важную роль — как в продуктовом магазине, так и при потреблении различных услуг. К сожалению, люди забывают о том, поставщики кредитов также предлагают услуги, поэтому было бы разумно сравнить разные предложения и выбрать самое подходящее”, — сказал руководитель Bigbank в Эстонии Андрус Куус. ”Основная причина, по которой эстонцы не проявляют интереса к другим поставщикам кредитных услуг — это поступление зарплаты в их основной банк”.

”Беря кредит, большинство забывает, что на рынке есть еще много вариантов — здесь играют роль и масштабные маркетинговые кампании крупных банков, и их репутация”, — отметил Андрус Куус. ”Например, для респондентов в Эстонии самым важным оказались скорость рассмотрения ходатайства о кредите и получении ответа, подходящий размер выплаты, и только после этого размер кредитной ставки. В Латвии и в Литве наоборот процентная ставка является решающим фактором при оформлении кредита. Финансовая грамотность эстонцев могла бы быть выше, чему могут поспособствовать и другие финансовые предприятия, если будут активнее вести свою деятельность на фоне крупных банков”.

Плюсом, по мнению Андруса Кууса, можно назвать то, что в список трех главных причин, по которым люди берут потребительские кредиты, не попали повседневные расходы: жители Эстонии берут кредит на ремонт, покупку бытовой техники, обстановки или автомобиля. ”В Латвии и в Литве основной причиной ходатайства малых кредитов тоже является ремонт, но на втором месте стоит потребность покрыть повседневные расходы. Это значит, что навыки планирования бюджета у жителей Эстонии развиты лучше”, — рассказал Куус.

В онлайн-опросе RAIT Faktum&Ariko приняли участие 1000 человек из Эстонии, 1006 — из Латвии и 1035 — из Литвы в возрасте 18-65. Исследование провели в октябре 2017-го года.