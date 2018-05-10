Исследование: эстонцы активно создают новые предприятия

Результаты исследования ”Барометр предпринимательства стран Балтии” SEB (Baltic Business Outlook) показали, что 39% начинающих предпринимателей в Латвии и 37% в Литве открыли свою фирму для роста личного дохода. В Эстонии эту причину указало 26%, но у нас собственное предприятие создается для того, чтобы стать своим собственным начальником и работодателем — так посчитали 29% отвечающих.

Возможность стать начальником самому себе мотивирует 28% новых предпринимателей в Латвии и 33% в Литве. Третья наиболее часто упоминаемая причина — это превращение хобби в бизнес — для этого свое предприятие создали 25% новых предпринимателей в Эстонии и 14% в Латвии и Литве. Потеря предыдущего места работы и желание работать по гибкому графику указывались в качестве причин для открытия предприятия реже всего.

Руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Eesti, Айнар Леппянен прокомментировал исследование: ”Опыт экономически развитых стран показывает, что чем больше людей занимается предпринимательством, тем выше уровень жизни. Неважно, по какой причине люди открывают предприятие. Важно то, что люди проявляют инициативу и движутся к своим целям. Успешные в настоящее время предприятия — результат воплощения в жизнь идей и мыслей предприимчивых людей. Чем больше у нас таких людей, тем лучше будут идти дела в нашем обществе и государстве!”