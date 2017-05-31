31.05.2017, 13:15

Исследование: Eesti Energia стала самым привлекательным работодателем уже четвертый год подряд

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Eesti Energia juht Hando Sutter ja finantsdirektor Andri Avila
üks võimalik ametiasutus, mis võib pealinnas välja kolida, on Eesti EnerigaFoto: Karli Saul

В рейтинге Kantar Emor, ежегодно составляемом на основе исследования имиджа работодателей, первое место уже четвертый год подряд занимает Eesti Energia. В пятерку лидеров также входят Tallink, RMK, Tallinna Sadam и Viking Line. Первые три предприятия занимали место в ТОП-5 и в прошлом году, Viking Line был на шестой позиции.

”Рейтинг указывает на то, что самыми привлекательными работодателями по-прежнему являются государственные предприятия, в которых ценят стабильность и чувство защищенности. Также люди предпочитают связанные со сферой туризма фирмы, работа в которых кажется разнообразной и интересной”, — сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Леле Аак. ”При этом крупнейшие предприятия, представляющие сферы инфотехнологий, телекоммуникаций и финансов, где платят зарплату выше среднего, немного отстают от лидеров. Прежде всего люди рассматривают работу на тех предприятиях, где видят подходящие должности для реализации своих возможностей по специальности”.

”Хотя в общегосударственном рейтинге Tallink находится на втором месте, наемные работники из Таллинна и окрестностей назвали его для себя самым привлекательным. RMK занимает позицию лидера в Южной и Западной Эстонии. RMK очень много сделал для развития туризма и отдыха в Эстонии, реализовал много инициатив и тем самым укрепил свой имидж в целом. Позиции Eesti Energia сильнее всего в Ида-Вирумаа”, — объяснила Аак.

Аак отметила, что по сравнению с прошлым годом самый большой скачок вверх сделала фирма Elisa, поднявшись в рейтинге на семь позиций. ”Elisa в последнее время привлекала внимание своими действиями, направленными на расширение бизнеса, и это положительно сказалось на имидже Elisa как инновативного и ориентированного на развитие работодателя. Больше всех в рейтинге потерял Olerex, который из-за опубликованной в начале года критической статьи опустился вниз на 19 позиций”.

”Интересно отметить тот факт, что 10 лет назад, то есть в 2007-м году, в первую пятерку рейтинга входили Tallink, Hansapank (теперь Swedbank), EMT (теперь Telia), Elion (теперь Telia) и SEB Eesti Ühispank (теперь SEB Pank). Несмотря на то, что из них только Tallink смог сохранить место в первой пятерке, все остальные, уже сменившие бренд, предприятия числятся в ТОП-10 или находятся на границе с ним”, — добавила Леле Аак.

Исследование имиджа работодателей Kantar Emor провел уже в 12-й раз. Рейтинг из 50 лучших работодателей в апреле 2017 составили 1412 работников по всей Эстонии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии