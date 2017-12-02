Исследование: э-резидентство принесло Эстонии почти 15 миллионов евро дохода

По оценке Deloitte, каждый евро, инвестированный в программу э-резидентства, приносит экономике Эстонии 101 евро. За первые два года работы программа э-резидентства принесла Эстонии, согласно аналитической оценке, 14,4 миллиона евро дохода, в том числе 1,4 миллиона евро чистого дохода и 13 миллионов косвенного социально-экономического чистого дохода, сообщается в пресс-релизе.

Согласно проведенному Deloitte анализу экономического воздействия программы э-резидентства, до 2021 года она может принести Эстонскому государству около 31 миллиона евро чистого дохода и примерно 194 миллиона евро косвенного социально-экономического чистого дохода.

Прогнозируемое количество э-резидентов к 2021 году должно составить примерно 150 200, а созданных ими предприятий — порядка 20 200. Анализ показывает, что к 2025 году действующее предприятие каждого э-резидента принесет Эстонии в среднем около 70 000 евро чистого прямого и косвенного дохода.

”Приятно констатировать, что наши предварительные расчеты получили профессиональное подтверждение”, — прокомментировал результаты анализа руководитель программы э-резидентства Каспар Корьюс.

Корьюс добавил, что программа э-резидентства — инвестиция, полезная для Эстонского государства как в экономическом, так и в социально-политическом отношении, и что каждый евро, вложенный в программу, приносит Эстонскому государству примерно 100 евро.

К концу третьего года работы программы э-резидентства в Эстонии зарегистрировано 27 000 э-резидентов из 143 государств, и они создали 2847 предприятия, которые уплатили 2,8 миллионов налогов на рабочую силу. 640 физических лиц, являющихся э-резидентами, получили заработную плату, с которой уплачено 5 миллионов евро налогов.

Если в первый год работы программы шла речь о десяти миллионах э-резидентов, то на сегодняшний день стало ясно, что наибольшую прибавочную стоимость программа э-резидентства приносит предпринимателям. Дальнейшее развитие программы э-резидентства ориентируется именно на предпринимательство и связанные с ним услуги.

Например, Арзу Тутук Алтынай, проживающий в Турции э-резидент, с помощью этого статуса не только спас свой бизнес, но и расширил его благодаря доступа к услугам PayPal. Алтынай выстроил в Турции успешное туристическое предприятие, но тут страну настиг кризис. Политические проблемы привели к спаду в туристическом бизнесе, а затем и система PayPal прекратила свою деятельность в Турции. А это означало, что даже те, кто хотел бы посетить Турцию, не могли оплатить услуги Алтыная.

Сегодня Алтынай организует туристические поездки по всей Европе, в том числе в Эстонию: ”Я искренне благодарен эстонцам, которые своим э-резидентством помогли мне преодолеть препятствия для бизнеса. Я рад, что могу хоть в какой-то степени отблагодарить их, расширив свое дело и в Эстонии”.

21 октября 2014 гогда Рийгикогу единогласно принял закон, согласно которому виртуальные права э-резидентства распространяются также на иностранцев. Эстонская Республика — первое государство в мире, в декабре 2014 года начавшее предоставлять электронное резидентство лицам, не являющимся его резидентами.

Э-резидент может учредить предприятие через интернет, управлять им без личного присутствия и вести деятельность вне зависимости от местонахождения. Э-резидентство не дает гражданства, налогового резидентства, вида на жительство или разрешения на въезд в Эстонию либо Европейский союз.