Исследование: две трети работников не удовлетворены качеством руководства

”Из опроса более 1200 работников выяснилось, что во имя прихода нового и лучшего руководителя больше трети работников (36%) готовы согласиться на меньшую зарплату, — прокомментировал исследование менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала писка работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — 13% работников готовы ради лучшего руководителя согласиться на снижение зарплаты до 5%, а 11% респондентов — на снижение зарплаты до 10%. На снижение зарплаты до 20% готовы согласиться 6% работников, на снижение до 30% — также 6% работников. Кроме того, 30% отвечавших отметили, что и они не удовлетворены качеством руководства, но во имя лучшего руководителя снижением зарплаты они бы еще не рисковали”.

”На нынешнем сложном рынке труда работодатели с высоким качеством руководства имеют очень большое конкурентное преимущество, поскольку ценный руководитель упрощает поиск персонала и помогает справиться с постоянно усиливающимся давлением на зарплаты. Предприятия, которые не могут позволить себе хорошего руководителя, должны платить за талант высокую цену”, — добавил Хенри Аувяэрт.

С возрастом качество руководства становится все более важным