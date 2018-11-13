Исследование: две трети работников не удовлетворены качеством руководства

Из свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что две трети работников не удовлетворены качеством руководства. Более трети работников готовы даже согласиться на сокращение зарплаты, если это привело бы к улучшению качества руководства, сообщается в пресс-релизе.
”Из опроса более 1200 работников выяснилось, что во имя прихода нового и лучшего руководителя больше трети работников (36%) готовы согласиться на меньшую зарплату, — прокомментировал исследование менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала писка работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — 13% работников готовы ради лучшего руководителя согласиться на снижение зарплаты до 5%, а 11% респондентов — на снижение зарплаты до 10%. На снижение зарплаты до 20% готовы согласиться 6% работников, на снижение до 30% — также 6% работников. Кроме того, 30% отвечавших отметили, что и они не удовлетворены качеством руководства, но во имя лучшего руководителя снижением зарплаты они бы еще не рисковали”.
”На нынешнем сложном рынке труда работодатели с высоким качеством руководства имеют очень большое конкурентное преимущество, поскольку ценный руководитель упрощает поиск персонала и помогает справиться с постоянно усиливающимся давлением на зарплаты. Предприятия, которые не могут позволить себе хорошего руководителя, должны платить за талант высокую цену”, — добавил Хенри Аувяэрт.
С возрастом качество руководства становится все более важным
Среди работников в возрасте до 39 лет ради лучшего руководителя готовы согласиться на снижение зарплаты 33% участников опроса. Среди работников в возрасте 40 лет и старше этот показатель составляет уже 42%. Отдельно можно выделить работников в возрасте 56-72 лет, среди которых почти половина (48%) работников согласны на снижение зарплаты во имя прихода лучшего руководителя.
По секторам самыми неудовлетворенными качеством руководства являются работники промышленно-производственного, транспортно-логистического секторов, а также сферы продаж и ассистирования. В упомянутых сферах не удовлетворены качеством руководства более 70% отвечавших. Больше всего не удовлетворены своими руководителями работники сектора инфотехнологии.