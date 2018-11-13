13.11.2018, 11:45

Исследование: две трети работников не удовлетворены качеством руководства

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Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Из свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что две трети работников не удовлетворены качеством руководства. Более трети работников готовы даже согласиться на сокращение зарплаты, если это привело бы к улучшению качества руководства, сообщается в пресс-релизе.

”Из опроса более 1200 работников выяснилось, что во имя прихода нового и лучшего руководителя больше трети работников (36%) готовы согласиться на меньшую зарплату, — прокомментировал исследование менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала писка работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — 13% работников готовы ради лучшего руководителя согласиться на снижение зарплаты до 5%, а 11% респондентов — на снижение зарплаты до 10%. На снижение зарплаты до 20% готовы согласиться 6% работников, на снижение до 30% — также 6% работников. Кроме того, 30% отвечавших отметили, что и они не удовлетворены качеством руководства, но во имя лучшего руководителя снижением зарплаты они бы еще не рисковали”.

”На нынешнем сложном рынке труда работодатели с высоким качеством руководства имеют очень большое конкурентное преимущество, поскольку ценный руководитель упрощает поиск персонала и помогает справиться с постоянно усиливающимся давлением на зарплаты. Предприятия, которые не могут позволить себе хорошего руководителя, должны платить за талант высокую цену”, — добавил Хенри Аувяэрт.

С возрастом качество руководства становится все более важным

Среди работников в возрасте до 39 лет ради лучшего руководителя готовы согласиться на снижение зарплаты 33% участников опроса. Среди работников в возрасте 40 лет и старше этот показатель составляет уже 42%. Отдельно можно выделить работников в возрасте 56-72 лет, среди которых почти половина (48%) работников согласны на снижение зарплаты во имя прихода лучшего руководителя.

По секторам самыми неудовлетворенными качеством руководства являются работники промышленно-производственного, транспортно-логистического секторов, а также сферы продаж и ассистирования. В упомянутых сферах не удовлетворены качеством руководства более 70% отвечавших. Больше всего не удовлетворены своими руководителями работники сектора инфотехнологии.

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