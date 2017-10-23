Исследование: довольны ли эстоноземельцы своей работой и на сколько больше хотят получать

В течение последних 30 дней просматривали объявления о работе 35,4% ответивших (и аж 43,7% на данный момент работающих людей) и на новую должность недавно претендовали почти десятая часть ответивших (7,9 % на данный момент занятых работой). 4,4% ответивших и 3,9% на данный момент работающих людей в течение последнего месяца также удалось получить новое предложение о работе.

По данным исследования осенних тенденций рынка труда CV.ee, большинство ищущих новую работу людей предпочитает ходить на собеседования в первой половине дня — во время обеденного перерыва (23,6 %), поздним утром (22,1 %) или ранним утром до начала рабочего дня (17,6%). Пятая часть ответивших сказала, что готовы встретиться с работодателем и в свободный день, сразу после окончания рабочего дня или поздним вечером.

На нынешнем месте работы довольны 27% из 1632 ответивших на вопросы исследования людей, которые сказали, что они не смотрят объявления о работе. Недавно сменили место работы 11,7% занятых работой: 8,3% приступили к работе у нового работодателя в течение последнего полугодия и остальные 3,4% — в течение последних 30 дней.

Искать и при первой возможности переходить на новую работу прежде всего заставляет лучшая зарплата (72,7% ответивших), а также двинулись бы дальше в случае, если бы работа была интереснее (35,7%) или она развивала бы (28,6%). Важной причиной смены работы стало также местонахождение места работы — 30% сменили бы работу сразу, если бы она была ближе к дому. В среднем люди работают на расстоянии 6-15 км от дома.

Свою нетто-заплату указали в исследовании 1175 ответивших, которые в среднем получают на руки 800-1100 евро в месяц. Самая большая месячная нетто-зарплата среди ответивших составляла 16 000 евро.

Ожидания к нетто-зарплате, опираясь на среднее результатов исследования, 1200-1500 евро на руки за месяц работы. Таким образом, можно сделать вывод, что давление зарплат на рынке труда по-прежнему актуально и, меняя работу, люди предпочитают просить нетто-зарплату примерно на 400 евро больше, чем их сегодняшний доход на сегодняшней должности.

Нетто-зарплата женщин остается в промежутке 500-1000 евро, и ожидания к новой зарплате на новой должности — в промежутке 900-1500 евро. Нетто-зарплата мужчин, по результатам исследования, осталась в промежутке 700-1500 евро и ожидания к новой зарплате — 1175-2000 евро. О смене места работы пятая часть ответивших задумалась бы и тогда, если бы им предложили лучшую систему заработка бонусов или доплат.

Активнее всего просматривают объявления о работе люди, которые проработали на должности более пяти лет — половина из них (47%) в течение последних 30 дней активно искала новую работу, но все-таки относительно скромно доходили до того, чтобы претендовать на новую должность (4,1%), что показывает, что к своим новым вызовам относятся обдуманно.

Больше всего претендуют на новую должность люди, которые проработали на своей должности до трех лет. Из них 11,6% в течение последнего месяца предприняли конкретный шаг в торону поисков нового места работы.

Средним отвечающим в исследовании была 41-летняя женщина.