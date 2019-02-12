Исследование: доля интернет-покупок в Эстонии увеличилась до 8,2 процента

Заказанное курьерским и логистическим предприятием DPD общеевропейское исследование демонстрирует, что 8,2% всех физических товаров в Эстонии покупают в Интернете. В прошлом году данный показатель составлял 7,6%.
Общеевропейское исследование, которое компания DPD заказывает вот уже третий год подряд, показало, что в Эстонии доля покупаемых в Интернете физических товаров составляет 8,2% — это на 0,6% больше, чем годом ранее, но все же меньше среднего по Европе показателя, который за год вырос с 11,3% до 11,5%.
«Популярность интернет-шоппинга у нас быстро растет, но исследование все же показывает, что, например, по числу регулярно совершающих покупки онлайн, т.е. делающих хотя бы одну онлайн-покупку в месяц, Эстония пока что находится на последнем месте, – отметила директор по электронной торговле DPD Eesti Маргот Пости. – В Эстонии такие регулярные покупатели составляют 36% всех пользователей Интернета. Вместе с тем мы обладаем невероятным потенциалом роста, поскольку по доступности Интернета находимся среди лучших в Европе – на третьем месте».
Если в Эстонии регулярным доступом в Интернет располагает 92% населения, то, к примеру, в Румынии этот показатель составляет всего 62%, но в то же время, регулярно совершающих покупки онлайн там целых 54% от всех пользователей Интернета, в сравнении с 36% в Эстонии.
Согласно исследованию DPD, наиболее активные онлайн-покупатели живут в Англии, где в Интернете покупают около 14% всех физических товаров, причем регулярно покупки онлайн совершают целых 69% всех постоянных пользователей Интернета.
«Если в среднем в Англии один покупатель совершает ежегодно 11,8 покупок в Интернете, то в Эстонии еще год назад число онлайн-покупок составляло всего 1,7», - пояснила Маргот Пости, добавив, что в Латвии и Литве соответствующие показатели – 2,8 и 4,7.
По-прежнему излюбленными покупаемыми в Интернете товарами среди жителей Эстонии являются товары для красоты и здоровья – их покупали в 40% случаев. За ними следуют техника и электроника (37%) и одежда (34%).
По словам директора по электронной торговле DPD Eesti, Эстония все же остается неоспоримым лидером и примером для других в том, что касается использования посылочных автоматов: если жители других стран Европы, как правило, заказывают доставку купленных в Интернете товаров домой (84%), то в Эстонии люди с большим отрывом отдают предпочтение посылочным автоматам. Целых 80% участвовавших в исследовании жителей Эстонии заказывали доставку покупок именно в посылочные автоматы, 50% прямо на дом, а 45% - в почтовое отделение.
Тенденция предпочтения посылочных автоматов сохраняется, поскольку 96%, еще не пользовавшихся такими автоматами, предпочли бы именно этот способ отправки и получения посылок. В отношении доставки на дом такой показатель составляет 89%.
Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. В анонимном опросе участвовали 24 328 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в Интернете хотя бы один физический предмет.
DPD Eesti – лидер рынка внутригосударственных и международных курьерских услуг, обслуживающий в Эстонии частных и бизнес-клиентов при помощи примерно 260 курьеров и более чем 230 автомобилей, а также дополнительно предоставляющий работу 135 специалистам. В Эстонии у DPD есть около 130 пунктов Pickup, 74 из которых – автоматы, 8 – посылочные роботы, а остальные – магазины, где можно получить свою посылку. www.dpd.ee