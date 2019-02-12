Исследование: доля интернет-покупок в Эстонии увеличилась до 8,2 процента

Общеевропейское исследование, которое компания DPD заказывает вот уже третий год подряд, показало, что в Эстонии доля покупаемых в Интернете физических товаров составляет 8,2% — это на 0,6% больше, чем годом ранее, но все же меньше среднего по Европе показателя, который за год вырос с 11,3% до 11,5%.

«Популярность интернет-шоппинга у нас быстро растет, но исследование все же показывает, что, например, по числу регулярно совершающих покупки онлайн, т.е. делающих хотя бы одну онлайн-покупку в месяц, Эстония пока что находится на последнем месте, – отметила директор по электронной торговле DPD Eesti Маргот Пости. – В Эстонии такие регулярные покупатели составляют 36% всех пользователей Интернета. Вместе с тем мы обладаем невероятным потенциалом роста, поскольку по доступности Интернета находимся среди лучших в Европе – на третьем месте».

Если в Эстонии регулярным доступом в Интернет располагает 92% населения, то, к примеру, в Румынии этот показатель составляет всего 62%, но в то же время, регулярно совершающих покупки онлайн там целых 54% от всех пользователей Интернета, в сравнении с 36% в Эстонии.

Согласно исследованию DPD, наиболее активные онлайн-покупатели живут в Англии, где в Интернете покупают около 14% всех физических товаров, причем регулярно покупки онлайн совершают целых 69% всех постоянных пользователей Интернета.

«Если в среднем в Англии один покупатель совершает ежегодно 11,8 покупок в Интернете, то в Эстонии еще год назад число онлайн-покупок составляло всего 1,7», - пояснила Маргот Пости, добавив, что в Латвии и Литве соответствующие показатели – 2,8 и 4,7.