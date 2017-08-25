Исследование: для пассажиров из Ида-Вирумаа важно хорошее обслуживание на общественном транспорте

Опрос, проведенный фирмой Turu-uuringute AS, показал, что пассажиры автобусов в Ида-Вирумаа наиболее высоко оценивают Lux Express, так как компания предлагает удобный график движения и доступную информацию, а добраться в пункт назначения можно быстро, сказано в пресс-релизе Lux Express.

Из ответов участников опроса выяснилось, что среди путешествующих между Таллинном и Нарвой 45% предпочитают использовать в качестве транспорта автобус, а к передвижению на автомобиле прибегают скорее тогда, когда едут семьей или с друзьями — так заявили 16% опрошенных. Поезд предпочитают 7% пассажиров, путешествующих между Таллинном и Нарвой.

На основе опроса можно сделать вывод, что для пользователей общественного транспорта решающим аргументом при выборе междугородней автобусной фирмы является хорошее обслуживание. Этот аргумент поддерживается c разными показателями: удобство графиков движения (92%), доступность информации и скорость достижения пункта назначения (в обоих случаях 91%), дружелюбное обслуживание клиентов (89%), стоимость билетов (86%) и современные автобусы (84%).

Комментируя результаты исследования автобусного движения, коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик отметил, что среди автобусных компаний сильная конкуренция и поэтому все важнее предлагать клиентам удобные и приятные для них поездки. ”Ожидания пассажиров по части обслуживания ощутимо выросли. Клиенты ожидают поездки без стресса и с возможностью использовать время в пути эффективно как для отдыха, так и для работы. Сегодня мы видим, что наши автобусы предпочитают именно благодаря этой возможности”, — отметил Сибрик. По оценке 61% участников опроса, уже сегодня поездка на автобусе является достойной альтернативой автомобилю.

Также исследование показало, что растет и роль международных маршрутов, которые все более конкурентоспособны перед другими транспортными средствами. Так, например, вполне ожидаемым можно назвать то, что 39% участников опроса из Ида-Вирумаа за последние два года посетили Санкт-Петербург и 50% из них предпочли для этого именно автобус.

За последние два года 36% пассажиров из Ида-Вирумаа воспользовались для поездок автобусами Lux Express, и по их оценке качество обслуживания транспортной компании за год выросло. Если еще в 2016 году от пассажиров Ида-Вирумаа Lux Express получил среднюю оценку 8,87 по десятибалльной шкале, то оценка этого года — 9,28.

Исследование предпочтений пассажиров провела фирма Turu-uuringute AS по заказу Lux Express. В исследование приняло участие 1002 жителя Эстонии, которые ответили на вопросы о своих предпочтениях в выборе автобусной фирмы и назвали причины, определяющие этот выбор.