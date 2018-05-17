17.05.2018, 16:00

ИССЛЕДОВАНИЕ: Для эстоноземельцев важнее не доходность пенсионных вкладов, а чтобы деньги оставались в Эстонии

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Pensionisamba valik Foto: Ester Vaitmaa

Как показали результаты исследования SEB о готовности к пенсии в странах Балтии, проводимого уже в четвертый раз подряд, для жителей Эстонии в первую очередь важно, чтобы их пенсионные деньги инвестировались в связанные с Эстонией предприятия. Такое мнение высказали 63% респондентов, еще 40% сочли не менее важной доходность пенсионных инвестиций, сообщает SEB.

”Для управляющих пенсионными фондами самое главное — это предложить пенсионным инвесторам наилучшее соотношение риска и доходности и зачастую конкретные предпочтения касательно региона инвестирования не играют значимой роли. Инвестирование в местные предприятия в ходе кампании не представляет для инвестора серьезного интереса, в то время как долгосрочные проекты с хорошей доходностью — это интересно всегда. Хорошей возможностью для инвестирования средств местных пенсионных фондов в экономику Эстонии является например эмиссия государственных облигаций для гарантии финансирования больших проектов в сфере инфраструктуры”, — говорит председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

Результаты исследования SEB о готовности к пенсии показали, что для эстонцев весьма приоритетна доходность (40% респондентов), важна также возможность получения качественной услуги консультирования в процессе инвестирования (28%); наименее важным респонденты посчитали ставку платы за управление фондом (20%). Почти 85% ответивших утверждали, что они не знают, куда инвестировано имущество выбранных ими фондов, и лишь 32% респондентов интересовались или искали информацию о том, соответствует ли выбранный ими фонд их профилю риска и потребностям накопления.

”Люди копят на пенсию, чтобы обеспечить свое будущее, и поэтому крайне важно, чтобы они интересовались, как продвигаются дела у их инвестиций. Каждому следует не только следить за доходностью, но и просматривать время от времени, по-прежнему ли соответствует выбранный ими пенсионный фонд их уровню риска и инвестиционным целям — хочет ли человек приумножить свои инвестиции или сохранять стабильность”, — добавил Хольст.

ТОП

Исследование SEB на тему готовности населения к пенсии изучает осведомленность жителей стран Балтии в вопросах пенсии, доверие к пенсионной системе, поведение людей при накоплении к пенсии и чувство уверенности в отношении своей будущей пенсии. В 2018 году в исследовании приняли участие 1500 респондентов, в т. ч. 500 человек в Эстонии. Фокус исследования этого года был сосредоточен на предпочтениях населения в отношении пенсионных фондов и сферы инвестиций, а также на необходимости реформы пенсионной системы в Эстонии.

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