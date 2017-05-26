Исследование: десятая часть жителей Эстонии никогда не убирается у себя дома

По результатам исследования, проведенного в рамках обновления серии йогуртов и кефиров Valio Gefilus, выяснилось, то 5% жителей Эстонии убираются у себя дома всего лишь раз в год, а десятая часть не делает этого никогда, сообщает Valio Eesti AS.

По словам директора по маркетингу Valio Eesti Кристы Калбин, целью исследования было выяснить, насколько люди осознают присутствие бактерий в окружающих их условиях жизни и труда, а также что люди делают для того, чтобы защитить свое здоровье от вредных бактерий.

По ее словам, почти половина участников исследования заверила, что убирается у себя дома каждую неделю, используя средства, обеспечивающие гигиеническую чистоту.

”Наибольшую активность в заботе о чистоте своего дома проявляют пенсионеры, а неэстонцы более старательно следят за чистотой, чем эстонцы”, — сказала Калбин. — ”Большинство молодежи возрастом 18-25 лет ответило, что проводит основательную уборку дома примерно раз в месяц”, — добавила она.

Из исследования, проведенного Gefilus, выяснилось, что для борьбы с вредными бактериями большинство людей принимает лишь самые элементарные меры: они моют руки после определенных действий, поддерживают нормальный порядок дома и стараются питаться правильно.

Примерно треть людей считает важным мыть фрукты и овощи перед их употреблением в пищу, и также треть людей сказали, что моет руки очень часто и тщательно.