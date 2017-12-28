Исследование CV Keskus: что принес на рынок труда 2017 год?

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee подвел итоги исследований, тенденций зарплаты и прочих новостей рынка труда уходящего года, сообщает портал в пресс-релизе. Что принес 2017 год на рынок труда Эстонии?

”Мы проводим на работе значительную часть жизни — как правило, отдаем 40 часов в неделю своего времени работодателю — поэтому понятно, что мы хотим проводить это время в приятной атмосфере, в мотивирующих условиях и за выполнением важных задач, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Не соответствующие ожиданиями условия и плохое качество управления делают трудовую жизнь напряженной. Подобную неудовлетворенность и желание перейти на хорошее место работы показали и многие проведенные в 2017 году исследования. Жизнь просто слишком коротка, чтобы проводить треть своего времени в некомфортной среде и стрессе”.

Обзор исследований 2017 года

В начале 2017 года титул самого привлекательного работодателя Эстонии был завоеван Eesti Energia, а в первую тройку, где был и Telia Eesti, вошел также Swedbank. Eesti Energia присваивался титул самого лучшего работодателя уже четыре раза. Секретом успеха работодателя работники назвали широкие возможности для карьеры на предприятии, конкурентоспособную зарплату и доверенную работникам большую ответственность.

Кроме того, в январе нам стало известно, что вопреки распространенному мнению о нереалистичности ожиданий по зарплате у молодежи, большая часть молодежи на самом деле готова во имя получения опыта поработать и за минимальную зарплату. Проведенное среди молодежи исследование показало, что ожидания молодежи по нетто-зарплате на первой работе остается в интервале 600-1000 евро, однако две трети молодежи готовы после учебы получить опыт работы и за минимальную зарплату.

В феврале выяснилось, что на предприятиях Эстонии завязываются и романтические отношения, каждый второй житель Эстонии замечал или сам вступал в служебный роман. Из более 3000 опрошенных работников Эстонии каждый второй признался, что замечал в офисе романтические отношения между коллегами или вступал в них сам. Исследование показало, что больше всего в служебные романы вступают работники курсов по обучению и специалисты по работе с персоналом (28%), работники области маркетинга и рекламы (25%), сферы механики (21%), общественного питания (21%) и продажи (20%).

В марте 2017 года на рынок труда обрушилась сильная волна простудных заболеваний, и в ходе опроса более 1000 работников выяснилось, что 93% работников Эстонии выходили на работу больными. Чаще всего выходили на работу больными работники финансовой сферы. В марте также выяснилось, что наперекор планам государства продлить пенсионный возраст, молодежь ищет возможности значительно раньше отказаться от наемной работы. Исследуя отношение молодежи к работе, выяснилось, что сокращение рабочей силы в добавок к демографическим изменениям может ускориться еще больше, поскольку молодежь желает покинуть рынок труда раньше, чем ожидалось.

Проведенное в мае исследование показало, что вытекающий из дефицита рабочей силы рост рабочей нагрузки затронул большую часть эстонских работников — 80% работников замечали ”перегорание” у себя, начальства или коллег. Больше всего перерабатывали работники сфер ассистирования (49%), инфотехнологии (48%), строительства и недвижимости (47%) и сектора здравоохранения (46%). Согласно результатам опроса, меньше всего стресса испытывали работники финансового сектора.

Мы также выяснили, сколько в Эстонии нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых? Результаты показали, что для того, чтобы попасть в первые 10% зарплат в Харьюмаа, нужно зарабатывать 2250 евро в месяц. Чтобы достичь вершины в Тарту и Тартумаа, нужно зарабатывать 1800 евро в месяц, в других регионах Эстонии достаточно брутто-зарплаты 1600 евро.

В начале летнего периода 2017 года рекордно выросло число сезонных предложений работы. На сезонных работах работодатели предлагали почасовую оплату от 2,80 до 18 евро.

В июне мы выясняли, образование каких вузов обеспечивает в Эстонии высокую зарплату. Из проведенного среди 6500 работников анализа ожиданий по зарплате выяснилось, что самые высокие ожидания по зарплате имеют выпускники Эстонского колледжа инфотехнологии (2061 евро). Далее следовали выпускники Estonian Business School (1581 евро), Таллиннского технического университета (1554 евро) и Высшей технической школы (1539 евро).

Кроме того, результаты проведенного летом исследования показали, что в 2017 году выросло число работников, получающих зарплату в конверте. Если в прошлом году в получении зарплаты в конверте признались 12% опрошенных, то в этом году таких было 14%.

Осенью при опросе работников мы узнали, что многие работники Эстонии не удовлетворены качеством руководства. Почти каждый третий (29%) отвечавший согласился бы на меньшую зарплату и продолжил работать на том же предприятии, если бы было выполнено одно условие — сменился непосредственный начальник. Всего качеством руководства были недовольны более половины работников (60%).

Также выяснилось, что значительная часть работников Эстонии работает сверхурочно, и многим сверхурочная работа не оплачивается. По сравнению с предыдущим исследованием количество работников, выполняющих сверхурочную работу бесплатно, увеличилось.

Проведенное среди работодателей исследование рынка труда позволило выяснить планы предпринимателей на 2018 год. Выяснилось, что почти каждый второй работодатель готовится повысить зарплаты работникам. При подробном анализе исследования стало известно, что инициатором повышения зарплат является публичный сектор. Выяснилось также, что на каждом втором предприятии в первом полугодии 2018 года планируется создание новых рабочих мест, а 72% работодателей желают нанять дополнительную рабочую силу — таким образом, амбициозные планы работодателей повышают возможности жителей Эстонии найти хорошую работу.

Команда CVKeskus.ee желает всем хорошего нового года, мы и в дальнейшем будем ежедневно работать во имя того, чтобы каждый мог найти себе работу, которую он действительно желает.

Рынок труда 2017 года в фактах