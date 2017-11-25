Исследование: число фирм, совершающих цифровую революцию, утроилось

Глобальное исследование CGI показало, что 85% фирм и учредителей уделяют много внимания цифровой революции и ИТ-решениям и считают это важным для развития бизнеса. Более чем на треть увеличилось число фирм, имеющих стратегию по интеграции стратегий дигитального переворота, значится в пресс-релизе.

В 2016 году план задач и стратегию реализовали только 12%, а в 2017 уже 40% из всех опрошенных фирм. Кибербезопастность посчитали важной 74% из ответивших, а соответствие стандартам защиты данных и другим правовым регуляциям 62%.

”Для лидирующих предприятий в мире самым главным считается инфотехнологический вопрос перехода на дигитализированную модель бизнеса. Сильно возросло количество инвестиций в автоматизацию процессов и разработку искусственного интеллекта”, — сообщил управляющий развитием бизнеса CGI Eesti Март Мяэ. ”80% предприятий сделали внушительные инвестиции в аналитику данных, чтобы увеличить свой оборот и оптимизировать расходы, используя точные данные реального времени”.

Март Мяэ добавил, что отчетливо видно, как развитие технологий и ожидания потребителей довели предприятия и организации государственного управления до точки перелома, где нет альтернативы переходу на дигитализировнную модель бизнесы и организации внутренних процессов. ”Теперь вместо вопросов ”Когда?” и ”Стоит ли?” стоят вопросы ”Как?” и ”Каким образом?”. Дигитальный переворот проходит прямо перед нашим носом и те, кто первым перейдет на новый уровень эффективности, приобретут с переходом заметное конкурентное преимущество”, — пояснил Март Мяэ.

”При этом следует заметить, что помимо инвестиций и плана действий, удачный дигитальный переворот подразумевает перемены в организационной культуре и требует от управления направления и поддержки. Дигитальный переворот может даться очень сложно фирмам, которые были созданы десятки лет назад, до преимуществ дигитального мира. Поэтому, при дигитальном перевороте, стоит уделить внимание не только скорости и решительности, но и учитывать все самые мелкие детали, способствовать и поддерживать”, — рассказал Март Мяэ.

В исследовании брали интервью у учредителей 1300 ИТ-фирм по всему миру.