Исследование: чем руководствуются жители Эстонии при выборе мяса

Как пояснил член совета заказавшего исследование производителя куриного мяса Kekava Саулюс Петкевичус, мнения людей, полученные в результате исследования, являются противоречивыми, потому что чистота и качество мясной продукции находятся в прямой связи с благополучием животных. ”Предприятие Kekava инвестировало в улучшение благополучия куриц более 5,5 миллионов евро, благодаря чему здоровье наших птиц стало лучше, они реже болеют, поэтому их вообще не нужно лечить различными лекарствами и антибиотиками”, — пояснил Петкевичус. Kekava является первым и единственным производителем куриного мяса в странах Балтии, который может использовать на своей продукции маркировку ”Курица, выращенная без антибиотиков”.

Если сложить первое предпочтение со вторым наиболее важным фактором для покупки, то наиболее определяющим является выгодная цена (41 процент ответивших отметили в качестве первого или второго предпочтения). Исследование также выявило, что среди людей пенсионного возраста выгодная цена вне конкуренции является наиболее важным фактором. Если в целом благополучие животных не считалось важным (только 9 процентов ответивших упомянули его в качестве первого или второго предпочтения), то в гендерном разрезе этот фактор был более важен для женщин.

Тренер и участница соревнований по фитнес-бикини Эгле Эллер-Наби отметила, что при выборе различной мясной продукции для ее семьи наиболее важными являются именно чистота и качество. ”Мясо занимает важное место на нашем столе, поэтому особенно важно, чтобы изделия были качественными и не содержали ничего лишнего”, — отметила Эллер-Наби. ”Можно приветствовать тот факт, что все больше производителей вместо лечения антибиотиками вносят вклад в обеспечение высокого качества, в том числе занимаются предотвращением заболеваний животных и птиц”.

Распределение результатов исследования по возрасту:

18-24-летние наиболее важным фактором считают вкусовые предпочтения

25-34 и 35-44-летние наиболее важным фактором считают чистоту и качество

45-54 и 55-64-летние наиболее важным фактором считают вкусовые предпочтения

65-74-летние наиболее важным фактором считают выгодную цену

Размер выборки составил 800 жителей Эстонии.