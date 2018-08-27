27.08.2018, 14:12

ИССЛЕДОВАНИЕ: Большинство жителей Эстонии работают и во время отпуска

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Internetis surfamas
Internetis surfamasFoto: Hendrik Osula

Из свежего опроса CVKeskus.ee выяснилось, что почти три четверти (73%) жителей Эстонии занимаются рабочими делами и во время отпуска.

Почти каждый третий (32%) работник, находясь в отпуске, занимается рабочими делами активно и читает рабочие письма не реже одного раза в день, 42% работников следят за рабочими делами время от времени.

Чаще всего в курсе происходящего на работе держат себя работники сектора продаж и руководители, из которых 80% считают, что связаны с рабочими делами и во время отпуска. Меньше всего занимаются работой во время отпуска работники транспортного и строительного секторов, что логично, учитывая характер работы.

«Свежий опрос показал, насколько переплетены в настоящее время работа и свободное время – всего пятая часть руководителей способна не заниматься работой во время отпуска, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - В информационную эпоху, находясь в отпуске, нужно очень постараться, чтобы убежать от рабочих новостей, поскольку работа всегда находится от нас на расстоянии всего нескольких кликов».

«Вместе с тем желание работников быть время от времени в курсе работы можно и понять – пребывание в неведении относительно того, что происходит на работе, пока они отдыхают, вызвало бы у многих большой стресс. Однако нельзя забывать, что отпуск крайне необходим для восстановления энергии», - добавил Хенри Аувяэрт.

В Эстонии минимальная продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней в году, из которых как минимум 14 календарных дней следует отдыхать подряд.

В опросе участвовали 1207 работников со всей Эстонии.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Актеры из ”Кремлевских соловьев” дают президенту совет, где в Нарве питаться, купаться и в какие опасные места нельзя ходить

27.08.2018
Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет в Нарву, чтобы провести в приграничном городе неделю. В ноябре президент будет жить в Нарве еще две с лишним недели. Программа визитов очень богатая, но мы переживаем о том, что очень важному моменту — выбору мест общественного питания и досуга — может быть уделено очень мало внимания, и спешим прийти на помощь.
Подробнее

ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе

27.08.2018
Пыхьяский префект Кристиан Яани, комментируя волну насилия со стороны молодежных банд в Таллинне, отмечает, что в том, что в последнее время дошло до общественности, на самом деле нет ничего нового, ситуация была такой все время. Все это сделала заметным поднявшаяся в последнее время большая волна насилия, которую делает видимой обычай снимать избиения и делиться видеоклипами.
Подробнее


Михал: министры и мэр Таллинна должны предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить порядок на улицах

27.08.2018
Председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Кристен Михал вспоминает 2005 год, когда подписанной министром юстиции Рейном Лангом и министром внутренних дел Калле Лаанетом декларацией Лауласмаа сделали приоритетом внутренней безопасности Эстонии несовершеннолетних, совершенные ими и в отношении них преступления.
Подробнее

ВИДЕО (Осторожно, содержит сцены насилия!): И тогда прыгнул лежачему на ребра... Новая шайка малолетних орудует в центре Таллинна

27.08.2018
Действия малолетней шайки, о которой пойдет речь — насилие, избиения и грабежи. Ее главарь поведал о дружбе с ласнамяэской бандой, а выпавший из трамвая мальчик, оказывается, сам открыл дверь, пошатнулся и упал, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Президент Кальюлайд с завтрашнего дня будет работать в Нарве — с собой она возьмет десяток работников

27.08.2018
Этой осенью президент будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя там начнется завтра, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

ВИДЕО: В Ласнамяэ благотворительности ради перебили гору посуды — Delfi и Осиновский помогли

27.08.2018
В это воскресенье в Ласнамяэ прошло благотворительное мероприятие "Эмоции без границ", в рамках которого участникам предлагалось скоротать время необычным способом — битьем посуды — на счастье или же чтобы дать выход накопившимся негативным эмоциям.
Подробнее

С сентября изменится расписание движения поездов

27.08.2018
В начале сентября будут введены изменения в расписания движения поездов по всем направлениям. На маршруте Таллинн-Тарту будет восстановлено расписание, действовавшее до пожара; в западном направлении подменными автобусами пользоваться не придется; в юго-западном направлении будут отменены дополнительные летние рейсы.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО | Рижская IKEA готовится к открытию: что внутри?

27.08.2018
Рижский магазин торговой сети IKEA откроется для покупателей 30 августа. Представителей СМИ пригласили в торговый центр заранее. Латвийский портал Delfi провел прямую видео-трансляцию из первой в Латвии IKEA.
Подробнее

Игра в прятки: зачем скрывают Медведева

27.08.2018
На фоне очевидного летнего затишья в российской внутриполитической жизни (единый день выборов 9 сентября явно не создает каких-то ярких информационных поводов) буквально на пустом месте возникла мелкая политическая интрига: внезапно ”исчез” премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет Gazeta.ru.
Подробнее