ИССЛЕДОВАНИЕ: Большинство жителей Эстонии работают и во время отпуска

Почти каждый третий (32%) работник, находясь в отпуске, занимается рабочими делами активно и читает рабочие письма не реже одного раза в день, 42% работников следят за рабочими делами время от времени.

Чаще всего в курсе происходящего на работе держат себя работники сектора продаж и руководители, из которых 80% считают, что связаны с рабочими делами и во время отпуска. Меньше всего занимаются работой во время отпуска работники транспортного и строительного секторов, что логично, учитывая характер работы.

«Свежий опрос показал, насколько переплетены в настоящее время работа и свободное время – всего пятая часть руководителей способна не заниматься работой во время отпуска, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - В информационную эпоху, находясь в отпуске, нужно очень постараться, чтобы убежать от рабочих новостей, поскольку работа всегда находится от нас на расстоянии всего нескольких кликов».

«Вместе с тем желание работников быть время от времени в курсе работы можно и понять – пребывание в неведении относительно того, что происходит на работе, пока они отдыхают, вызвало бы у многих большой стресс. Однако нельзя забывать, что отпуск крайне необходим для восстановления энергии», - добавил Хенри Аувяэрт.

В Эстонии минимальная продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней в году, из которых как минимум 14 календарных дней следует отдыхать подряд.

В опросе участвовали 1207 работников со всей Эстонии.