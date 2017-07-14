Исследование: больше всего жители Эстонии замораживают впрок ягоды и пряную зелень

В сотрудничестве с компанией Samsung международная фирма GfK провела исследование, результаты которого показали, что заморозка продуктов впрок крайне популярна среди жителей Эстонии и характерна для большей части населения независимо от уровня дохода, возраста, пола и уровня образования, значится в пресс-релизе.

Заморозка продуктов впрок очень популярна — это делают 89% опрошенных. Чаще всех замораживают еду специалисты различных направлений: из них 94% складируют что-либо в морозильной камере на зиму. Реже всех замораживают пищевые продукты пенсионеры, 23% из которых вообще ничего не заготавливают таким образом. Заморозка продуктов одинаково популярна среди мужчин и женщин. Из всех ответивших мужчин и женщин 89 процентов запасают урожай в морозильнике на зиму.

Популярнее всего среди жителей страны оказалась заморозка ягод. Целых 85 процентов ответивших замораживают на зиму именно их. Чаще всего замораживают клубнику, которую можно найти в морозильнике у 68 процентов населения. Малину и чернику запасет примерно половина жителей страны. Заморозка ягод особенно популярна в сельской местности (91%).

В рационе многих семей важное место занимает и замороженная зелень, и ее запасают 60 процентов жителей Эстонии. Наиболее популярным для заморозки оказался укроп, который замораживает половина населения. За ним следуют петрушка (20%), зеленый лук (14%), мята (8%) и тимьян (1%).

”Современные холодильники отличаются очень высоким качеством, и они ощутимо больше, чем раньше. Поэтому заморозка ягод и зелени стала намного практичнее и удобнее. Поэтому же понятно, почему такая большая доля жителей Эстонии использует морозильную камеру именно в этих целях”, — прокомментировал статистику руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс.

”Холодильники все чаще оснащаются новыми технологиями и смарт-решениями, чтобы продукты в них сохранялись лучше. Например, в самых новых моделях имеется технология, позволяющая поддерживать разную температуру в разных ящиках, чтобы все виды продуктов хранились именно при той температуре, которая им нужна”, — рассказал Тийтс. Одной из важнейших функций новых холодильников является технология автоматической разморозки, состоящая в том, что холодильник сам контролирует уровень влажности, не позволяя льду накапливаться ни в холодильной, ни в морозильной камере. ”Благодаря решению автоматической разморозки, известному как no frost, можно забыть о размораживании холодильника, которое иначе отнимает много времени и сил”, — объяснил Тийтс.

От южных соседей жителей Эстонии отличает относительно низкая популярность заморозки грибов: всего 32 процента ответивших замораживают грибы в дополнение к остальным дарам природы, в то время как в Латвии и Литве этот показатель составляет почти 50 процентов.

В Эстонии в исследовании участвовали 502 человека, которых спрашивали, какие продукты они дома замораживают больше всего. Опрос был проведен с 29 июня по 3 июля международной компанией GfK, специализирующейся на исследованиях общественного мнения, в сотрудничестве с Samsung.