Исследование: более половины населения хочет, чтобы работодатель выплачивал дополнительную пенсию

Результаты исследования, проведенного по заказу Nordea Pensions Estonia, показали, что мнение работников и работодателей насчет пенсии от работодателя кардинально различается. 58% работников считают важной пенсию от работодателя, однако сегодня в Эстонии ее предлагают всего 3% предприятий, сказано в пресс-релизе.

По словам председателя правления Nordea Pensions Estonia Ангелики Тагель, результаты исследования показывают, что ожидания населения относительно пенсии от работодателя выше, чем работодатели могут себе сегодня позволить.

”Целью исследования было оценить осведомленность жителей и работодателей Эстонии о пенсии от работодателя, а также отношение к ней. Результаты говорят сами за себя. Взгляды работодателей и предприятий расходятся в нескольких местах — от мотивации до оценки важности пенсии от работодателя”. По словам Тагель, среди работников пенсия от работодателя считается более важным преимуществом (58%), чем, например, финансирование спорта и проведения свободного времени (53% ответивших) или коллективные мероприятия (41%). В то же время всего 27% работодателей считает пенсию от работодателя важной.

”Сейчас у нас действует трехступенчатая пенсионная система, поддерживающая наращивание пенсионного имущества населения. Пенсия от работодателя должна быть дополнительно мотивирующей четвертой ступенью”. По оценке Тагель, малая популярность пенсии от работодателя прежде всего обусловлена отсутствием осведомленности. ”Результаты опроса ясно показывают, что в обществе понятие пенсии от работодателя еще не совсем закрепилось. Например, считается, что она связана с рабочим стажем или размером зарплаты”. Работодатели связывали ее с недостатком практики, большими дополнительными расходами или отсутствием средств, что, по словам Тагель, ошибочное мнение. ”Пенсия от работодателя — это возможность для предприятия мотивировать работников, делая вклад в их III ступень. Выплаты не облагаются подоходным налогом, что дает материальный выигрыш. Выплачивая эту же сумму в качестве зарплаты, расходы будут на 20% больше”.

”Мне приятно, что все же сегодня в Эстонии есть предприятия, делающие вклад в будущее своих работников в виде пенсии от работодателя. Примером служит, например, Skype, некоторые госструктуры, больницы, крупные производители, а также Nordea Grupp”, — добавила Тагель.

Целью проведенного недавно компанией Nordea Pensions Estonia исследования было оценить осведомленность жителей и работодателей Эстонии в вопросе пенсий от работодателя и отношение к ней. В исследовании приняло участие 1000 респондентов в возрасте 23-59 лет, 300 предприятий с не менее чем 26 работниками, а также представители трех учреждений третьего сектора, принимающие решения относительно предоставляемых благ в рамках мотивационного пакета.

Факты об исследовании:



По оценке 2% работодателей, их работники не являются мотивированными. В то же время 17% населения утверждают, что мотивация на работе отсутствует.

82% работодателей платят большинству своих работников хорошую основную зарплату. 31% работающего населения утверждает, что получает хорошую основную зарплачу. 86% работодателей предоставляют большинству своих работников признание и обратную связь. 20% работающего населения утверждают, что получают это.

58% населения и всего 27% работодателей считают пенсию от работодателя важным мотиватором.

Чаще считается, что работодатель сам накапливает пенсию от работодателя, хотя речь идет о пенсионном фонде работника с налогами.

Многие считают, что это преимущество связано с т.н. рабочим стажем.

3% работодателей утверждают, что уже предлагают пенсию от работодателя.