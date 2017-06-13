Исследование: банковские тарифы на международные денежные переводы вводят людей в заблуждение

81% жителей Эстонии не понимают, как рассчитываются тарифы на услугу по международным денежным переводам, сказано в пресс-релизе.

TransferWise, фирма, занимающаяся международными валютными переводами, и исследовательская фирма YouGov провели общеевропейский опрос, в ходе которого пытались выяснить, понятны ли потребителям тарифы на услугу по международным валютным переводам. Из результатов следует, что 86% европейцев (в т.ч. 81% жителей Эстонии) не понимают, сколько они платят за валютные переводы.

Каждый четвертый потребитель в Европе знает, что при осуществлении международных валютных переводов его банк предлагает по сравнению со средним обменным курсом более плохой курс. Среди жителей Эстонии о разнице в курсах были осведомлены 19% опрошенных, что меньше, чем в среднем по Европе. Самыми осведомленными оказались жители Португалии и Польши, 42% и 40% опрошенных соответственно. Самая низкая осведомлённость была среди жителей Финляндии (12%).

В рамках исследования опрашиваемым показывали скриншот типичного перевода в онлайн-банке, где был сделан перевод на сумму в 1000 евро из еврозоны в фунты стерлинги в Великобританию. На основе этой информации людей спрашивали, каким будет совокупный тариф за перевод, и предлагали выбрать из нескольких вариантов наиболее подходящий ответ. Результаты показали, что только пятая часть (19%) жителей Эстонии и Финляндии поняли, что для полного расчета тарифов только лишь представленных данных недостаточно. В общем, результат жителей Эстонии был самым высоким по Европе, составив в среднем около 14%.

Для того, чтобы рассчитать тариф за перевод, потребитель должен знать и средний курс. На сегодняшний день финансовые учреждения по тем или иным причинам стараются воздержаться от предоставления этих данных, несмотря на то, что в директиве Европейского союза, регулирующей плату за услуги при валютных переводах, содержится требование доносить до потребителя все, что связано со стоимостью услуги.

По словам соучредителя TransferWise Кристо Кяэрманна, информация, которая предоставляется банками, сегодня непонятна для потребителей. ”И хотя директива ЕС требует прозрачности в области тарифов на валютные переводы, большинство банков на сегодняшний день ее не предоставляют. С нашей точки зрения, одним из возможных вариантов могло бы стать предписание Европейской комиссии для тех, кто предоставляет платежные услуги. Это обязало бы их показывать своим клиентам все данные, также предоставлять своим клиентам данные обо всех платах, в том числе в ясном и понятном виде предоставлять информацию о платах, которые уже содержатся в курсе обмена, так, чтобы у клиентов была возможность адекватно их сравнить”.

”На сегодняшний день сфера финансовых услуг с точки зрения доверия и удовлетворенности клиентов проигрывает другим сферам. Восстановление доверия клиентов к розничному банковскому сектору во всем Европейском союзе очень важно. У потребителей должен быть доступ к простым, прозрачным финансовым услугам по разумным ценам, вне зависимости от того, в какой стране ЕС они живут”, - прокомментировал руководитель сектора финансовых услуг Европейской организации по защите прав потребителей BEUC Фарид Алиев. Результаты исследования вместе с предложениями TransferWise представил Европейской комиссии.

В ходе исследования было опрошено порядка 20 000 человек из 17 европейских стран, в т. ч. Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Голландии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.