Исследование: Alibaba возглавила список самых торгуемых акций в 2017 году

Saxo Bank, специалист в области инвестирования и торговли широким классов активов в онлайн-режиме, определил топ самых торгуемых акций на платформе SaxoTraderGO за первое полугодие 2017 года, значится в пресс-релизе банка.

Инвесторы и трейдеры по-прежнему отдают предпочтение акциям американских технологических компаний, которые регулярно показывают результаты выше среднего уровня по фондовому рынку.

”С начала года технологический сектор вырос на 18%, и все говорят о назревающем пузыре. Июнь напомнил участникам рынка о существовании волатильности, когда индекс Nasdaq 100 всего за две торговые сессии рухнул на 4%. Но в этот сектор сразу же потянулись новые покупатели, потому что в текущих макроэкономических условиях он остается одним из немногих источников роста. Тем не менее, оценки стоимости акций технологических компаний становятся чрезмерно завышенными”, —комментирует руководитель отдела фондовых и количественных стратегий Питер Гарнри.

Акции компании ”Alibaba” во втором квартале подорожали на 32%. Значительное влияние оказал отчет о прибылях и убытках за 4-й квартал 2017 финансового года (завершился в марте), опубликованный 18 мая. Выручка превзошла оценки на 7% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 60% благодаря непревзойденным возможностям и высоким темпам роста электронной торговли в Китае. С начала текущего года акция компании ”Alibaba” прибавила в стоимости 60%.

Акция ”Alibaba” остается популярной среди инвесторов, так как это один из лучших способов выгодно сыграть на будущем развитии китайской электронной торговле.

Акция компании ”Apple” не может похвастаться лучшими квартальными результатами. Ее стоимость почти не изменилась по сравнению с акцией ”Samsung”, которая подорожала на 15%, и инвесторы делают ставку на замедление темпов ”Apple” и прогнозируют скромные 5% роста в 2017 году. Несмотря на то, что акция ”Apple” перестала быть любимицей инвесторов, она по-прежнему популярна, так как предлагает доступ к самому доходному бизнесу по производству смартфонов в мире и сказочно богатой компании с большой и лояльной клиентской базой.

Компания ”Amazon” во многих отношениях становится новой ”Apple” и стягивает к себе внимание инвесторов благодаря высоким темпам роста и невероятным возможностям для развития в международной электронной торговле. Во 2-м квартале акция подорожала еще на 9% под влиянием высоких показателей за 1-й квартал и смелой сделки по покупке компании ”Whole Foods” в попытке провести революцию в американской модели бакалейных магазинов и создать собственную торгово-распределительную сеть среди городского населения.

Акция компании ”NVIDIA” сейчас идет нарасхват, так как производимые ею микросхемы для графических процессоров используются в таких быстрорастущих сегментах, как компьютерные игры, центры обработки данных и автомобили (автомобили с автоматизированной системой управления). Она стала любимым инструментом игроков Уолл-стрит в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Во втором квартале акция подорожала на 33% под влиянием благоприятного отчета о прибылях и убытках, который показал впечатляющий рост выручки на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акция компании ”Facebook” остается самым привлекательным инструментом биржевой торговли в сфере социальных сетей в западном мире. У этой соцсети почти 1,4 млрд пользователей и привлекательный бизнес-фундамент. Результат отчета о прибылях и убытках превзошел прогнозы, и цена акции повысилась на 6%, но инвесторы начинают опасаться, что в ближайшие годы темпы роста значительно замедлятся, так как новостная лента на платформе Фейсбука достигла предела своего развития и исчерпала возможности в плане рекламы.

Все рынки

1. Alibaba Group Holding Ltd

2. Apple Inc.

3. Amazon.com Inc.

4. NVidia Corp.

5. Facebook Inc.

Центральная и Восточная Европа

1. NVidia Corp.

2. Apple Inc.

3. Amazon.com Inc.

4. Facebook Inc.

5. Alibaba Group Holding Ltd