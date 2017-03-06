Исследование: 92,5% работников ходят на работу больными

В последнем опросе CV Keskus.ee 92,5% респондентов признались, что ходили на работу больными — причины были в основном материальными, однако десятая часть отвечавших считали, что, если бы они остались дома, работа была бы не выполнена, значится в пресс-релизе.



”Количество работников, приходящих на работу больными, особенно не изменилось по сравнению с результатами опроса, проведенного два года назад, а число людей, приходивших на работу больными неоднократно, даже немного возросло”, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. ”Ситуация несколько пугающая, поскольку признаков улучшения не видно, даже несмотря на вступившую в силу с 2017 года поправку к закону, позволяющую работодателям компенсировать на льготных условиях больничные дни уже начиная со второго дня — всего 7,5% респондентов ответили, что ни разу не приходили на работу больными. Приходящий больным на работу человек ставит под угрозу как свое здоровье, так и здоровье коллег, что отрицательно влияет и на повседневную работу предприятия”.

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”Больше всего приходят больными на работу работники финансовой сферы, которые признались, что делают это не по материальным причинам — многие из них считают, что иначе работа осталась бы просто невыполненной, — отметил Хенри Аувяэрт. — Помимо работников финансового сектора аналогичное утверждали также работники сфер инфотехнологии и питания”.

Очень часто ходят на работу больными также работники секторов ассистирования, механики и техники, строительства и недвижимости, обслуживания клиентов и продажи — по словам Хенри Аувяэрта, более 90% представителей данных сфер приходили на работу больными.

”Меньше всего ходят больными на работу работники ИТ, но это просто может быть обусловлено возможностью работать дома” , — сказал Хенри Аувяэрт.

В проведенном в феврале исследовании в этом году участвовало 1015 работников, и в 2015 году — 1201 работник со всей Эстонии.