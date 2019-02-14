Исследование: 77% жителей Эстонии считают повседневные расходы слишком высокими

Согласно проведенному Faktum-Ariko опросу, жители Эстонии считают повседневные необходимые расходы слишком высокими, тогда как роста цен на развлечения, личные хобби и кружки по интересам они не ощущают, говорится в пресс-релизе.
Повседневные необходимые расходы считают слишком высокими 77% респондентов. Такая оценка не различается существенно в зависимости от родного языка, пола или места жительства опрошенных.
Наиболее высокими после повседневных необходимых расходов люди считают расходы в связи с арендой жилья и выплатой жилищного кредита — слишком большими их считает каждый второй житель Эстонии. Цены продающейся в магазинах одежды и обуви считают чрезмерно большими 48%, а расходы в связи с автолизингом и содержанием автомобиля — 42% опрошенных. По данным Департамента статистики, за год электроэнергия подорожала на 16%, дрова на 23%, бензин на 12%, а дизельное топливо на 10%.
Рост цен сопровождался и ростом зарплат, что в свою очередь повысило цены многих предлагающихся услуг и товаров. Выросли и цены на развлечения, но его люди не ощущают или не являются настолько чувствительными к росту цен в этой области. Рост цен на развлечения, личные хобби и кружки по интересам отметила лишь четверть жителей Эстонии, тогда как билет в кино за год подорожал на целых 35%. Путешествия считает дорогими лишь треть жителей страны. По данным Банка Эстонии, жители Эстонии все больше отдыхают и путешествуют, потратив в прошлом году на заграничные путешествия миллиард евро.
”Очевидно, жителям Эстонии все больше нравится развлекаться, и рост цен в данном секторе их не тревожит. Вместе с тем, понятна чувствительность к росту повседневных необходимых расходов, поскольку в результате меньше остается средств на что-то другое”, — прокомментировал результаты исследования Урмо Кокманн, член правления предприятия BB Finance OÜ, предлагающего кредиты под торговой маркой Raha24. Он добавил, что спрос на кредиты стабильно растет и люди все чаще берут кредиты именно на покрытие расходов на путешествия.
Средний получатель потребительского кредита — 40-летний проживающий в городе и получающий среднюю по стране зарплату семейный человек. Более крупные кредиты заметно чаще берут люди с высшим образованием и более высоким уровнем зарплаты, чей нетто-доход составляет 950 евро и больше. По данным Финансовой инспекции, всего в Эстонии заключено почти 500 000 договоров потребительского кредитования, т.е. малый кредит есть у каждого второго жителя страны.
Исследование потребительских привычек и денежных расходов жителей Эстонии провела фирма Faktum-Ariko. В проводившемся в течение двух недель в октябре исследовании приняли участие 511 человек со всей Эстонии в возрасте 18-74 лет.