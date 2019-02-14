Исследование: 77% жителей Эстонии считают повседневные расходы слишком высокими

Повседневные необходимые расходы считают слишком высокими 77% респондентов. Такая оценка не различается существенно в зависимости от родного языка, пола или места жительства опрошенных.

Наиболее высокими после повседневных необходимых расходов люди считают расходы в связи с арендой жилья и выплатой жилищного кредита — слишком большими их считает каждый второй житель Эстонии. Цены продающейся в магазинах одежды и обуви считают чрезмерно большими 48%, а расходы в связи с автолизингом и содержанием автомобиля — 42% опрошенных. По данным Департамента статистики, за год электроэнергия подорожала на 16%, дрова на 23%, бензин на 12%, а дизельное топливо на 10%.

Рост цен сопровождался и ростом зарплат, что в свою очередь повысило цены многих предлагающихся услуг и товаров. Выросли и цены на развлечения, но его люди не ощущают или не являются настолько чувствительными к росту цен в этой области. Рост цен на развлечения, личные хобби и кружки по интересам отметила лишь четверть жителей Эстонии, тогда как билет в кино за год подорожал на целых 35%. Путешествия считает дорогими лишь треть жителей страны. По данным Банка Эстонии, жители Эстонии все больше отдыхают и путешествуют, потратив в прошлом году на заграничные путешествия миллиард евро.