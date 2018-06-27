27.06.2018, 17:56

Исследование: 56% эстонских работников готовы отправиться на заработки за рубеж

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rus.delfi.ee
EST
Securitas uus töö
фото иллюстративноеFoto: Securitas

Согласно результатам международного исследования Decoding Global Talent 2018, за границей готовы работать 56% эстонских работников, передает rus.err.ee.

За 4 года этот показатель упал на 4 процента. Отправиться на работу за рубеж согласны 76% работников с высшим образованием и 69% представителей младшего поколения. США остаются самым привлекательным местом для трудовых мигрантов. На второй строчке рейтинга — Германия, а на третьей — Канада. Эстония в этом списке остается на 68 позиции, как и четыре года назад.

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