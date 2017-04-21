Испытывающие проблемы с деньгами жители Эстонии заказывают лекарства в Индии

Нехватка средств в сфере здравоохранения означает, что люди вынуждены прибегать к помощи лекарств худшего качества в случае, если это не является вопросом жизни и смерти, пишет Äripäev.

В качестве примера можно привести гепатит С, на лекарства от которого в бюджете Больничной кассы прошлого года отводилось 17% (из общей суммы 30 млн). Лечение однако получают лишь те пациенты, у которых в результате недуга уже начались необратимые процессы, поэтому многие больные обратили свой взор на альтернативные решения, заказывая из Индии более дешевые аналоги.

Сначала государство пытается лечить вирус более дешевыми иммунномодуляторами, действие которых пациенты сравнивают с химиотерапией и настоящим адом. Кристина, которая тоже выбрала индийский пакет, сказала, что на время лечения даже была вынуждена уйти с работы.

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