29.04.2018, 09:50

Испытания подтвердили положительное влияние сделанного из сланцевой золы удобрения Enefix на урожайность полей

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rus.delfi.ee
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Испытания подтвердили положительное влияние сделанного из сланцевой золы удобрения Enefix на урожайность полей
Eesti Energia

Недавно были документально оформлены результаты длившегося более года тестирования мелиоранта Enefix, производимого из сланцевой золы, сообщает пресс-служба Eesti Energia. Испытания Enefix проходили на обычном поле и на поле, где выращивается экологически чистая продукция и подтвердили положительное влияние сланцевой золы на повышение урожайности и нейтрализацию уровня рН почвы, а также пригодность к использованию в экологически чистом сельском хозяйстве.

”Хотя положительное влияние сланцевой золы на повышение урожайности и нейтрализацию уровня рН почвы довольно много изучалось и описывалось ранее, в течение последних лет не проводилось тестов, включающих мониторинг влияния летучей золы на урожай”, — сказал администратор портфеля топлив Eesti Energia Лаури Лаанемяэ.

Чтобы зарегистрировать Enefix в качестве экологически чистого известкового удобрения, помимо описания положительных свойств известкового удобрения нужна и информация, полученная в результате реальных испытаний на поле.

”В сотрудничестве с Палатой производителей экологически чистой сельскохозяйственной продукции мы провели испытания, результаты которых позволяют двигаться дальше и зарегистрировать сланцевую золу как известковое удобрение, разрешенное к использованию в экологически чистом сельском хозяйстве”, — добавил Лаанемяэ.

Палата производителей экологически чистой продукции начала испытания на полях в ноябре 2016 года, при этом учитывались особенности экологически чистого сельского хозяйства, а в методику испытаний было добавлено как можно больше новых подходов.

Член правления Эстонской палаты производителей экологически чистой продукции, объединяющей производителей экологически чистой продукции в Эстонии, Маргус Эсс, считает удобрение Enefix из сланцевой золы перспективным и видит для него возможности в экологически чистом сельском хозяйстве.

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”Тестовые участки различных размеров находятся в уезде Йыгева, в Лиластвере, а также в Ульви, в Ида-Вирумаа. На крупнейшем тестовом поле в 2017 году выращивалась обычная конопля с очень хорошим агрофоном. На испытательном поле меньшего размера мы соблюдали после добавления сланцевой золы экологические требования и больше никаких изменений в работе с полем не делали. На меньшем поле в 2017 году выращивались летняя пшеница и полевой горох, прибавка к урожаю составила 150-830 кг/га. Тесты показали, что природное происхождение Enefix, очень богатое содержание минеральных веществ и нейтрализующий кислотность почвы щелочной состав делают удобрение нужным и пригодным продуктом в том числе и для предприятий, занимающихся экологически чистым сельским хозяйством”, — сказал Маргус Эсс.

Концерн Eesti Energia предложил сельскохозяйственникам для тестов три сорта сланцевой золы с нормами 1, 2 и 3 т/Га, а также специальный вариант с несколько большими нормами. Если Enefix и Enefix Plus являются известными для фермеров продуктами, то использованная в третьем тесте сланцевая зола является так называемой новинкой, фермеры должны получить возможность использовать ее начавшейся весной. Это зола из более новых котлов Eesti Energia, в которых применяется более низкая температура сжигания. Новый продукт также показал хорошие результаты на тестировании.

При производстве электроэнергии из сланца из дымовых газов выделяется летучая зола с высоким содержанием кальция, которая безопасна для окружающей среды и подходит для известкования почв. Сланцевая зола используется на полях Эстонии с 1960-х годов. Оптовую продажу удобрения из сланцевой золы под торговой маркой Enefix концерн Eesti Energia начал для предприятий сельского хозяйства и садоводства в 2016 году. В марте этого года предприятие продало рекордный объем золы за последние пять лет — более 20 000 тонн, из которых 11 000 тонн были отправлены в сферу сельского хозяйства, а остальной объем — в сектор строительства.

Расширение возможностей повторного использования сланцевой золы помогает повысить получаемую из сланца ценность, а также эффективно и экологично использовать возникающие при производстве энергии из сланца побочные продукты.

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