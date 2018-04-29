Испытания подтвердили положительное влияние сделанного из сланцевой золы удобрения Enefix на урожайность полей

Палата производителей экологически чистой продукции начала испытания на полях в ноябре 2016 года, при этом учитывались особенности экологически чистого сельского хозяйства, а в методику испытаний было добавлено как можно больше новых подходов.

Член правления Эстонской палаты производителей экологически чистой продукции, объединяющей производителей экологически чистой продукции в Эстонии, Маргус Эсс, считает удобрение Enefix из сланцевой золы перспективным и видит для него возможности в экологически чистом сельском хозяйстве.

”Тестовые участки различных размеров находятся в уезде Йыгева, в Лиластвере, а также в Ульви, в Ида-Вирумаа. На крупнейшем тестовом поле в 2017 году выращивалась обычная конопля с очень хорошим агрофоном. На испытательном поле меньшего размера мы соблюдали после добавления сланцевой золы экологические требования и больше никаких изменений в работе с полем не делали. На меньшем поле в 2017 году выращивались летняя пшеница и полевой горох, прибавка к урожаю составила 150-830 кг/га. Тесты показали, что природное происхождение Enefix, очень богатое содержание минеральных веществ и нейтрализующий кислотность почвы щелочной состав делают удобрение нужным и пригодным продуктом в том числе и для предприятий, занимающихся экологически чистым сельским хозяйством”, — сказал Маргус Эсс.

Концерн Eesti Energia предложил сельскохозяйственникам для тестов три сорта сланцевой золы с нормами 1, 2 и 3 т/Га, а также специальный вариант с несколько большими нормами. Если Enefix и Enefix Plus являются известными для фермеров продуктами, то использованная в третьем тесте сланцевая зола является так называемой новинкой, фермеры должны получить возможность использовать ее начавшейся весной. Это зола из более новых котлов Eesti Energia, в которых применяется более низкая температура сжигания. Новый продукт также показал хорошие результаты на тестировании.

При производстве электроэнергии из сланца из дымовых газов выделяется летучая зола с высоким содержанием кальция, которая безопасна для окружающей среды и подходит для известкования почв. Сланцевая зола используется на полях Эстонии с 1960-х годов. Оптовую продажу удобрения из сланцевой золы под торговой маркой Enefix концерн Eesti Energia начал для предприятий сельского хозяйства и садоводства в 2016 году. В марте этого года предприятие продало рекордный объем золы за последние пять лет — более 20 000 тонн, из которых 11 000 тонн были отправлены в сферу сельского хозяйства, а остальной объем — в сектор строительства.

Расширение возможностей повторного использования сланцевой золы помогает повысить получаемую из сланца ценность, а также эффективно и экологично использовать возникающие при производстве энергии из сланца побочные продукты.