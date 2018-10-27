Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет

"В Таллиннском аэропорту в ловушке примерно 150 человек, которые по-прежнему ждут рейса в Хургаду, который должен был вылететь в 17:25. Люди в аэропорту с 16:00, как предусматривают общие требования путешествий на самолете. Согласно последней информации, рейс должен состояться в 23:40. Авиакомпания более точной информации не дает, туроператор Kidy Tour на контактный телефон не отвечает", — сообщил связавшийся с Delfi пассажир в пятницу вечером.

Около семи часов вечера, по словам пассажира, пассажирам раздали купоны на питание, но их долго невозможно было реализовать, поскольку кафе в той части аэропорта, откуда отправляются рейсы в не входящие в ЕС страны, были закрыты.

Другой пассажир того же рейса сказал Delfi, что большинство пассажиров были маленькие дети. "Рейс несколько раз откладывался, и кажется, что обещанный новый самолет опять же сломался", — добавил тогда пассажир.

В 23 часа на домашней странице аэропорта значилось, что рейс авиакомпании GetJet, который в пятницу в 17:25 должен был отправиться в Хургаду, отложен до полуночи.

Foto: Kuvatõmmis, Tallinna lennujaama koduleht

После полуночи в информации о полетах рейсов больше не было, поэтому можно предположить, что пассажиры улетели около полуночи.

По контактам туроператора и аэропорта Delfi в пятницу вечером ни с кем связаться не удалось.