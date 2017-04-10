Использование ветряков в Эстонии принесло свои плоды

Ветрогенераторы предприятия Enefit Taastuvenergia произвели в марте более 23 гигаватт-часов возобновляемого электричества, что на 90% больше, чем в марте 2016 года. Произведенного объема возобновляемого электричества хватит 9300 домохозяйствам со средним уровнем потребления на год.

Руководитель Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик сказал, что хороший объем производства был обеспечен стабильно сильным ветром в марте, пишут "Деловые Ведомости".

”По сравнению с мартом прошлого года улучшенные результаты показали все парки ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Больше всего объем производства вырос у парков ветрогенераторов в Аулепа и Палдиски”, — рассказал Каазик.

По данным администратора электросистемы Elering, находящиеся в Эстонии парки ветрогенераторов произвели в марте в общей сложности 68 гигаватт-часов электричества, что на 69% больше, чем годом ранее.