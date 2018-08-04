Использование мобильной связи Tele2 за границей по-прежнему серьезно нарушено

Tele2 Eesti сообщает, что со вчерашнего дня и до сих пор наблюдаются перебои при использовании мобильной связи клиентами за границей. Находящихся в Эстонии пользователей это не затрагивает.

Сбой касается всех находящихся за границей клиентов Tele2. Точную цифру невозможно назвать, поскольку телефоны клиентов не присоединены к сети. Опираясь на прежние данные, полученные до сбоя, можно прогнозировать цифру в 30-40 тысяч клиентов.

Роуминг местами не работает, и источником проблемы является партнер Tele2, посредством услуг которого обеспечивают соединение с сетями иностранных операторов, швейцарская фирма Comfone.

Tele2 сейчас не может сказать, когда проблема будет решена.

"План компенсации сейчас составляется, и в нем мы обязательно учтем продолжительность проблемы. После устранения сбоя мы свяжемся с каждым клиентом, и сами клиенты отправлять ходатайства не должны", - заверила Tele2.

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Публикуем сообщение Tele2 в полном объеме:

"В настоящее время отмечаются нарушения в функционировании роуминга Tele2. Мы очень сожалеем о случившемся и предпринимаем всё от нас зависящее, чтобы действие роуминг-услуг возобновилось при первой же возможности. Приносим клиентам свои искренние извинения в связи с возникновением данной проблемы. Далее сообщаем, что нам известно на данный момент. Информация будет постоянно обновляться по мере поступления новых сведений.

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