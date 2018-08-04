04.08.2018, 15:31

Использование мобильной связи Tele2 за границей по-прежнему серьезно нарушено

 (13)
дополнено в 16:38
rus.delfi.ee
EST 2
Pettunud Tele2 klient
Pettunud Tele2 klientFoto: Madis Veltman

Tele2 Eesti сообщает, что со вчерашнего дня и до сих пор наблюдаются перебои при использовании мобильной связи клиентами за границей. Находящихся в Эстонии пользователей это не затрагивает.

Сбой касается всех находящихся за границей клиентов Tele2. Точную цифру невозможно назвать, поскольку телефоны клиентов не присоединены к сети. Опираясь на прежние данные, полученные до сбоя, можно прогнозировать цифру в 30-40 тысяч клиентов.

Роуминг местами не работает, и источником проблемы является партнер Tele2, посредством услуг которого обеспечивают соединение с сетями иностранных операторов, швейцарская фирма Comfone.

Tele2 сейчас не может сказать, когда проблема будет решена.

"План компенсации сейчас составляется, и в нем мы обязательно учтем продолжительность проблемы. После устранения сбоя мы свяжемся с каждым клиентом, и сами клиенты отправлять ходатайства не должны", - заверила Tele2.

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Публикуем сообщение Tele2 в полном объеме:

"В настоящее время отмечаются нарушения в функционировании роуминга Tele2. Мы очень сожалеем о случившемся и предпринимаем всё от нас зависящее, чтобы действие роуминг-услуг возобновилось при первой же возможности. Приносим клиентам свои искренние извинения в связи с возникновением данной проблемы. Далее сообщаем, что нам известно на данный момент. Информация будет постоянно обновляться по мере поступления новых сведений.

Что происходит?

В некоторых местах за рубежом отмечаются нарушения в работе роуминг-услуг Tele2. И если Вы сейчас находитесь за пределами Эстонии и не можете попасть в сеть, то это происходит по причине неисправности сети и никак не связано с вашим телефоном или SIM-картой. Клиентов Tele2, находящихся в Эстонии, данная проблема не затрагивает.

В чем проблема?

Проблема связана с партнером Tele2, через которого устанавливается соединение с сетями зарубежных операторов. Этот партнер – швейцарская фирма Comfone, которая является одной из ведущих в данной сфере и до этих пор считалась одной из самых надежных. Проблема заключается в сбоях, происходящих в системах, которые соединяют клиентов Tele2 за рубежом с сетями других операторов.

Когда будет устранена проблема?

ТОП

На данный момент, к сожалению, мы не может сказать ничего определенного. Нам известно лишь, что разрешением проблемы занимаются исключительно активно. В ночь на субботу было произведено обновление системы, но полностью сбои пока еще устранить не удалось.

Скольких клиентов затрагивает данная проблема?

Она затрагивает всех клиентов Tele2, находящихся за рубежом. Точную цифру назвать невозможно, поскольку телефоны клиентов не могут попасть в сеть. Однако на основании более ранних сведений, зафиксированных еще до появления сбоев, можно предположить, что без связи сейчас осталось около 30 – 40 тысяч клиентов.

Что можно предпринять в такой ситуации?

На данный момент есть две возможности:

1. использовать WiFi-сеть

2. или, если вопрос безотлагательный, приобрести разговорную карту зарубежного оператора.

Можно ли позвонить по номеру экстренной помощи?

Да, такие звонки возможны. И даже если в телефоне нет SIM-карты, вы всегда можете позвонить по единому во всем Европейском союзе номеру экстренной помощи: 112.

Будет ли компенсация?

В настоящее время составляется план компенсационных выплат с учетом продолжительности неисправности. После устранения проблемы мы сами свяжемся с клиентами, так что ходатайства им представлять не надо.

Еще раз приносим клиентам свои искренние извинения и заверяем, что предпринимаем все меры для скорейшего устранения проблемы.

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