Использование ИД-карты и Mobiil-ID было нарушено два дня

В течение последних двух дней происходили сбои при использовании ИД-карты и Mobiil-ID. Нарушен был вход в различные э-услуги, функция дигитальной подписи, а также обновление сертификатов.

Также была нарушена работа бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, поскольку выдача документов и обновление сертификатов занимало больше времени, чем обычно, сообщил Департамент государственной инфосистемы (RIA).

Оказывающая сертификационную услугу фирма SK ID Solutions AS обнаружила в инфосистеме предприятия ошибку, которая вызывала сбои, и занимается ее окончательным устранением. По данным RIA, к настоящему моменту использование ИД-карты и Mobiil-ID восстановлено.