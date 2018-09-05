05.09.2018, 12:51

Исполнительным директором Finnair станет Топи Маннер из Nordea


rus.delfi.ee
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Исполнительным директором Finnair станет Топи Маннер из Nordea
Foto: Finnair

Со следующего года исполнительным директором Finnair станет Топи Маннер. 44-летний Маннер долгое время занимал руководящие должности в крупнейшем банке Северных стран Nordea, с 2016 года он является членом правления Nordea Group, а также руководителем приватного банковского обслуживания.

Нынешний исполнительный директор Finnair Пекка Ваурамо покидает компанию и вступает в правление биржевой фирмы Metso Group. С 4 сентября по 31 декабря исполнять обязанности исполнительного директора компании будет финансовый директор Пекка Вяхяхюппя, сообщает авиакомпания.

”Топи Маннер имеет большой опыт в области бизнеса с частными и корпоративными клиентами, он сыгрыл важную роль в цифровом развитии своего банка и развитии обслуживания клиентов”, — сказал председатель правления Finnair Йоуко Карвинен. ”Мы полагаем, что ориентированный на людей стиль руководства Топи прекрасно подойдет для такой обслуживающей компании как Finnair, которую и создают люди — сотрудники и клиенты. В последние годы Finnair быстро развивалась, в дальнейшем мы также планируем улучшать опыт клиентов и продолжать меняться”.

”Finnair — это прогрессивное и важное для государства финское предприятие. В последние годы команда Finnair проделала прекрасную работу”, — сказал Топи Маннер. ”Я горжусь тем, что меня выбрали в эту профессиональную команду, чтобы вместе с остальными сотрудниками Finnair строить будущее компании и развивать ее деятельность. Я знаю, что работники Finnair полностью посвящают себя своему делу, и это создает прочный фундамент для того, чтобы продолжать внедрение стратегии Finnair”.

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