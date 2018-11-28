Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби

На конференции Baltic Mobile Congress, организованной компанией Samsung и посвященной влиянию мобильных устройств на экономику, Лийс Ристал выступила с докладом, в котором обсуждалось, как мобильные технологии стали ведущей силой технологических разработок, связанных с индустрией общественного питания и едой, и будут лишь укреплять свою позицию.

”Сто лет назад в каждом доме была швейная машинка, и большинство носило одежду, сделанную своими руками, а теперь шитье отступило на роль хобби. Я полагаю, то же самое может произойти с приготовлением еды дома”, — отметила Ристал.

По словам Ристал, пищевая промышленность по всему миру переживает изменения, а блюда из ресторанов все чаще попадают прямо на домашний стол. ”На долю рынка услуг доставки готовой еды в Европе уже приходится более половины инвестиций в технологию пищевой промышленности. В странах Балтии это всего за 2 года кардинально изменило всю сферу услуг, связанных с питанием,” — отметила исполнительный директор Wolt в странах Балтии.