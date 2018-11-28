28.11.2018, 10:25

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби

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rus.delfi.ee
EST
Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби
Pressifoto

В своем докладе на конференции Baltic Mobile Congress в Вильнюсе Лийс Ристал, исполнительный директор фирмы по доставке готовой еды на дом Wolt в странах Балтии, отметила, что в не очень далеком будущем приготовление пищи дома сбудет скорее дорогим хобби, чем повседневной необходимостью.

На конференции Baltic Mobile Congress, организованной компанией Samsung и посвященной влиянию мобильных устройств на экономику, Лийс Ристал выступила с докладом, в котором обсуждалось, как мобильные технологии стали ведущей силой технологических разработок, связанных с индустрией общественного питания и едой, и будут лишь укреплять свою позицию.

”Сто лет назад в каждом доме была швейная машинка, и большинство носило одежду, сделанную своими руками, а теперь шитье отступило на роль хобби. Я полагаю, то же самое может произойти с приготовлением еды дома”, — отметила Ристал.

По словам Ристал, пищевая промышленность по всему миру переживает изменения, а блюда из ресторанов все чаще попадают прямо на домашний стол. ”На долю рынка услуг доставки готовой еды в Европе уже приходится более половины инвестиций в технологию пищевой промышленности. В странах Балтии это всего за 2 года кардинально изменило всю сферу услуг, связанных с питанием,” — отметила исполнительный директор Wolt в странах Балтии.

”Развитие смарт-технологий позволило значительно повысить эффективность в сфере общественного питания, — пояснила Ристал. — Давление инфляции и роста зарплат на европейских рынках высоко, и развитие новых эффективных технологий здесь является одним из важнейших аспектов залога успеха. В настоящий момент всего за одну минуту можно сделать заказ через мобильный телефон, оплатить его и потом наблюдать путь доставки в режиме реального времени. В свою очередь, ресторанам это позволяет сделать организацию работы намного эффективнее и добиться максимальных доходов без дополнительных инвестиций”.

Ристал добавила, что, если Европейский союз не установит каких-либо ограничений, следующим крупным шагом станет доставка еды при помощи роботов и прочей техники с функцией автопилота.

На конференции Baltic Mobile Congress, проводившейся впервые по инициативе компании Samsung, были представлены новейшие смарт-технологии и новинки цифрового мира, а также более подробно рассмотрены влияние смарт-устройств на экономику и тенденции на будущее. Множество компаний и экспертов со всего мира делились опытом, представляли свою продукцию и обсуждали тенденции.

Помимо Лийс Ристал, среди прочих на конференции также выступили, например, Майкл Ладден, футурист и специалист по искусственному интеллекту, работавший в нескольких международных корпорациях, Ник Доусон, директор по стратегии и развитию бизнеса в Samsung Electronics, предприниматель Таави Котка и многие другие.

Кроме докладов и дискуссий в Siemens Arena в Вильнюсе на площади в почти 700 квадратных метров была организована зона презентаций, на которой различные предприятия представили и позволили опробовать свои изделия и технологии.

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