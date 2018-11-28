Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби

”Развитие смарт-технологий позволило значительно повысить эффективность в сфере общественного питания, — пояснила Ристал. — Давление инфляции и роста зарплат на европейских рынках высоко, и развитие новых эффективных технологий здесь является одним из важнейших аспектов залога успеха. В настоящий момент всего за одну минуту можно сделать заказ через мобильный телефон, оплатить его и потом наблюдать путь доставки в режиме реального времени. В свою очередь, ресторанам это позволяет сделать организацию работы намного эффективнее и добиться максимальных доходов без дополнительных инвестиций”.
Ристал добавила, что, если Европейский союз не установит каких-либо ограничений, следующим крупным шагом станет доставка еды при помощи роботов и прочей техники с функцией автопилота.
На конференции Baltic Mobile Congress, проводившейся впервые по инициативе компании Samsung, были представлены новейшие смарт-технологии и новинки цифрового мира, а также более подробно рассмотрены влияние смарт-устройств на экономику и тенденции на будущее. Множество компаний и экспертов со всего мира делились опытом, представляли свою продукцию и обсуждали тенденции.
Помимо Лийс Ристал, среди прочих на конференции также выступили, например, Майкл Ладден, футурист и специалист по искусственному интеллекту, работавший в нескольких международных корпорациях, Ник Доусон, директор по стратегии и развитию бизнеса в Samsung Electronics, предприниматель Таави Котка и многие другие.
Кроме докладов и дискуссий в Siemens Arena в Вильнюсе на площади в почти 700 квадратных метров была организована зона презентаций, на которой различные предприятия представили и позволили опробовать свои изделия и технологии.