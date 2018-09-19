Исполнительный директор Danske подал в отставку до обнародования рапорта об отмывании денег

"Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку", — сказал Борген.

Он отметил, что в качестве исполнительного директора несет ответственность за все происходящее в банке и поэтому принимает ее. "Мне было уже некоторое время ясно, что отставка — это правильный поступок, который следует совершить, но я откладывал это решение, поскольку чувствовал за собой ответственность провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования".

Председатель совета Оле Андерсен сказал, что сожалеет о том, что приходится попрощаться с Боргеном, но добавил, что они постоянно обсуждали этот вопрос и что он уважает решение Боргена и считает его правильным.