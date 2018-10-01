01.10.2018, 13:20

Исполнительного директора Danske все же заставили покинуть должность со дня

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rus.delfi.ee
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Danske panga pressikonverents lõppes
Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что на пресс-конференции в Копенгагене сроки последнего трудового дня исполнительного директора Danske pank Томаса Боргена, который утром того же дня подал заявление об отставке, оставались открытыми, банк решил все же ”освободить его от трудовых отношений” и назначить временного исполняющего обязанности.

И.о. исполнительного директора стал Йеспер Нильсен .

"Мы считаем, что с учетом ситуации, в которой находится банк, будет лучше, чтобы исполнительный директор был частью будущего банка", — сказал представитель Danske Bank. По его словам, поиск нового CEO идет по плану, отказавшись прокомментировать, когда именно будет назначен новый главный исполнительный директор банка, передает rus.delfi.lv со ссылкой на PBK.

В середине сентября занимавший пост CEO Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку. Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в эстонском отделении банка.

В июле стало известно, что основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в прокуратуру Дании на Danske Bank. По словам Браудера, через эстонское отделение банка из России были отмыты $9 млрд, в том числе $230 млн, принадлежащих Hermitage Capital. Эту схему раскрыл умерший в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский, подчеркивал финансист. После этого прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело против Danske Bank.

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Исполнительного директора Danske все же заставили покинуть должность со дня

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Несмотря на то, что на пресс-конференции в Копенгагене сроки последнего трудового дня исполнительного директора Danske pank Томаса Боргена, который утром того же дня подал заявление об отставке, оставались открытыми, банк решил все же ”освободить его от трудовых отношений” и назначить временного исполняющего обязанности.
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