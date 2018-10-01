Исполнительного директора Danske все же заставили покинуть должность со дня

И.о. исполнительного директора стал Йеспер Нильсен .

"Мы считаем, что с учетом ситуации, в которой находится банк, будет лучше, чтобы исполнительный директор был частью будущего банка", — сказал представитель Danske Bank. По его словам, поиск нового CEO идет по плану, отказавшись прокомментировать, когда именно будет назначен новый главный исполнительный директор банка, передает rus.delfi.lv со ссылкой на PBK.

В середине сентября занимавший пост CEO Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку. Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в эстонском отделении банка.

В июле стало известно, что основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в прокуратуру Дании на Danske Bank. По словам Браудера, через эстонское отделение банка из России были отмыты $9 млрд, в том числе $230 млн, принадлежащих Hermitage Capital. Эту схему раскрыл умерший в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский, подчеркивал финансист. После этого прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело против Danske Bank.