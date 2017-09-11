Испания оштрафовала Facebook на 1,2 млн евро за нарушение конфиденциальности

Испания оштрафовала Facebook на €1,2 млн за нарушение закона о конфиденциальности, сообщает The Next Web.

По данным издания, социальную сеть заподозрили в сборе личных данных пользователей без предупреждения. Как сообщил регулятор в сфере защиты данных в Испании, политика конфиденциальности Facebook содержит ”общие и неясные условия”, которые не предусматривают получение разрешения на обработку персональных данных.

Издание отмечает, что Facebook, вероятнее всего, обжалует решение о штрафе. Ранее социальная сеть обжаловала аналогичное решение бельгийских властей, которые заблокировали использование социальной сетью так называемых файлов cookie, которые необходимы для отслеживания активности интернет-пользователей, зарегистрированных в стране. Facebook обжаловала решение на основании того, что Бельгия не имеет полномочий регулировать социальную сеть, потому что ее европейская база операций находится в Дублине. Это значит, что она подчиняется только ирландскому законодательству.

В Facebook изданию сообщили, что принимают решение испанских властей к сведению. Однако там отметили, что намерены обжаловать данное решение.

”Пользователи выбирают, какую информацию они хотят добавить в свой профиль и делиться ею с другими. Например, своими религиозными взглядами. Однако мы не используем эту информацию для таргетирования рекламы”, — заявили в Facebook.