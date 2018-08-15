15.08.2018, 07:51

Искусственный интеллект поможет в изучении опыта просмотра YouTube эстонскими пользователями

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rus.delfi.ee
EST
Искусственный интеллект поможет в изучении опыта просмотра YouTube эстонскими пользователями
Allikas: Shutterstock

Фестиваль Robotex International в этом году обещает быть небывало крупным. На проводимый в Эстонии Robotex впервые съедутся специалисты по анализу массивов данных со всего мира для изучения при помощи искусственного интеллекта опыта просмотра YouTube эстонскими пользователями, сообщает Elisa.

Анализ данных включен в программу Robotex, поскольку является одним из наиболее важных направлений развития науки сейчас и в ближайшие годы. Он помогает интенсивно расширяющимся бизнесам приспосабливаться к быстро изменяющимся потребительским привычкам и требованиями.

Председатель правления Robotex Сандер Гансен отмечает, что инициаторы фестиваля прекрасно понимают: Robotex к настоящему времени превратился в обширнейшее мероприятие, и поэтому на нем следует уделять внимание не только робототехнике, но и сопряженным сферам деятельности, таким как анализ массивов данных и киберзащита. Добавление в фестивальную программу предложенного Elisa задания — один из первых шагов в сторону востребованных изменений.

По словам отвечающей в Elisa за телекоммуникационные услуги Майлийз Плооманн, машинное обучение становится все более важным аспектом повышения эффективности деятельности телекоммуникационных и прочих предприятий и улучшения потребительского опыта в рамках всех товаров и услуг.

На Robotex искусственный интеллект поможет разработать ряд решений, которые будут предотвращать проблемы клиентов. ”Мы стремимся обеспечивать своей клиентуре оптимальный опыт потребления услуг. Модели машинного обучения позволяют нам идентифицировать проблемы клиентов еще до их обнаружения самими клиентами”, отметила Майлийз Плооманн. ”Всего несколько лет назад это казалось фантастикой, но сегодня уже технически осуществимо”, — пояснила телекоммуникационный менеджер Elisa.

Специалистам по анализу данных на очередном фестивале Robotex International предстоит разобраться в том, насколько хорошо функционирует популярнейший видеопортал YouTube в сети мобильной связи и каков опыт потребления контента YouTube в разных сетевых условиях. ”Специалисты проанализируют ситуации удобного и неудобного просмотра YouTube без всяких жалоб от клиентов”, — рассказала Майлийз Плооманн о поставленной задаче.

Ведущий специалист по данным (CTO) Маркус Липпус из компании MindTitan, которая вместе с Elisa подготовила вышеописанную задачу для участников Robotex, говорит, что предусмотрено более одного правильного решения, а сам процесс работы над задачей имеет практическую пользу. ”Идеи наших участников — не просто мыслительные упражнения. Многие такие идеи могут быть позднее воплощены в жизнь. Предоставляемые для анализа данные — отличный пример повседневных действий потребителей мобильного контента. Эти данные позволят участникам применить различные подходы к решению задачи. Здесь не менее важно и умение продемонстрировать результаты так, чтобы слушатели прониклись идеями докладчика, а он сам при этом получил еще более ясное представление о тенденциях в проанализированных данных”, — заключил Маркус Липпус.

Майлийз Плооманн подчеркнула, что Elisa является инновационной компанией и уже сейчас применяет машинное обучение для разработки различных умных услуг и улучшения обслуживания.

Например, Elisa в сотрудничестве с MindTitan использует искусственный интеллект при обслуживании клиентов в виде чат-бота по имени Анника, который умеет отвечать на самые часто задаваемые и несложные вопросы. К тому же Elisa и MindTitan разрабатывают систему идентификации личности на базе лицевой биометрии. Уже применяется ряд моделей машинного обучения, призванных сделать потребление интернет-сети более удобным.

Майлийз Плооманн отметила, что чат-бот стал полезным помощником для обслуживающих клиентов работников Elisa. ”Чат-бот Анника упрощает работу нашего персонала, отвечая на широко распространенные вопросы клиентов”, сказала телекоммуникационный менеджер Elisa. ”Идея задействовать чат-бота возникла в ходе анализа потока клиентских вопросов и ответов на них. Ведь с завидным постоянством, из месяца в месяц, тысячи людей обращаются к нам с одними и теми же вопросами. В начале месяца у нас осведомляются о дате получения счета, подлежащей оплате сумме, погашении задолженности, разблокировке услуг и так далее. На все эти стандартные вопросы теперь умеет отвечать чат-бот, программный помощник персонала Elisa”, — описала Майлийз Плооманн внедрение чат-бота в процесс обслуживания клиентов.

ТОП

Задача Elisa (challenge) открыта для команд из всех уголков мира. Участники должны обладать знаниями и опытом анализа данных и организации машинного обучения. При этом не обязательно иметь опыт работы с данными сетей мобильной связи.

В этом году Robotex International состоится в Таллинне с 30 ноября по 2 декабря одновременно в Выставочном центре и Котле культуры. Команды должны зарегистрироваться для решения задачи Elisa и MindTitan не позднее 7 ноября.

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