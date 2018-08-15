Искусственный интеллект поможет в изучении опыта просмотра YouTube эстонскими пользователями

Специалистам по анализу данных на очередном фестивале Robotex International предстоит разобраться в том, насколько хорошо функционирует популярнейший видеопортал YouTube в сети мобильной связи и каков опыт потребления контента YouTube в разных сетевых условиях. ”Специалисты проанализируют ситуации удобного и неудобного просмотра YouTube без всяких жалоб от клиентов”, — рассказала Майлийз Плооманн о поставленной задаче.

Ведущий специалист по данным (CTO) Маркус Липпус из компании MindTitan, которая вместе с Elisa подготовила вышеописанную задачу для участников Robotex, говорит, что предусмотрено более одного правильного решения, а сам процесс работы над задачей имеет практическую пользу. ”Идеи наших участников — не просто мыслительные упражнения. Многие такие идеи могут быть позднее воплощены в жизнь. Предоставляемые для анализа данные — отличный пример повседневных действий потребителей мобильного контента. Эти данные позволят участникам применить различные подходы к решению задачи. Здесь не менее важно и умение продемонстрировать результаты так, чтобы слушатели прониклись идеями докладчика, а он сам при этом получил еще более ясное представление о тенденциях в проанализированных данных”, — заключил Маркус Липпус.

Майлийз Плооманн подчеркнула, что Elisa является инновационной компанией и уже сейчас применяет машинное обучение для разработки различных умных услуг и улучшения обслуживания.

Например, Elisa в сотрудничестве с MindTitan использует искусственный интеллект при обслуживании клиентов в виде чат-бота по имени Анника, который умеет отвечать на самые часто задаваемые и несложные вопросы. К тому же Elisa и MindTitan разрабатывают систему идентификации личности на базе лицевой биометрии. Уже применяется ряд моделей машинного обучения, призванных сделать потребление интернет-сети более удобным.

Майлийз Плооманн отметила, что чат-бот стал полезным помощником для обслуживающих клиентов работников Elisa. ”Чат-бот Анника упрощает работу нашего персонала, отвечая на широко распространенные вопросы клиентов”, сказала телекоммуникационный менеджер Elisa. ”Идея задействовать чат-бота возникла в ходе анализа потока клиентских вопросов и ответов на них. Ведь с завидным постоянством, из месяца в месяц, тысячи людей обращаются к нам с одними и теми же вопросами. В начале месяца у нас осведомляются о дате получения счета, подлежащей оплате сумме, погашении задолженности, разблокировке услуг и так далее. На все эти стандартные вопросы теперь умеет отвечать чат-бот, программный помощник персонала Elisa”, — описала Майлийз Плооманн внедрение чат-бота в процесс обслуживания клиентов.

Задача Elisa (challenge) открыта для команд из всех уголков мира. Участники должны обладать знаниями и опытом анализа данных и организации машинного обучения. При этом не обязательно иметь опыт работы с данными сетей мобильной связи.

В этом году Robotex International состоится в Таллинне с 30 ноября по 2 декабря одновременно в Выставочном центре и Котле культуры. Команды должны зарегистрироваться для решения задачи Elisa и MindTitan не позднее 7 ноября.