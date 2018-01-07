07.01.2018, 09:32

Иск ЕС о взыскании с России 1,4 млрд евро за "свиное эмбарго" поступил в суд

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РБК
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OÜ Markilo sigala
OÜ Markilo sigalaFoto: Sven Arbet

Всемирная торговая организация (ВТО) направила требования властей ЕС о взыскании с России ​€1,4 млрд в качестве наказания за ограничение импорта свинины из Европы в арбитражный суд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, пишет РБК.

Вначале арбитражный суд должен определить правомерность требований Евросоюза. После этого будет принято решение о том, возможно ли наложить на Россию взыскание, пишет издание.

О планах ЕС обратиться в ВТО из-за запрета импорта свинины, введенного властями России, стало известно в декабре. Речь идет об ограничениях, которые были введены Россией в 2014 году из-за вспышки африканской чумы в нескольких европейских странах, а также продуктового эмбарго, введенного в ответ на санкции.

Запрет на импорт свинины из-за африканской чумы был введен в начале 2014 года, до событий на Украине, послуживших поводом к санкциям против России. Тогда ЕС сочли решение Москвы неправомерным и наносящим ущерб европейским фермерам вопреки правилам ВТО. В частности, в Брюсселе указали, что в России также регулярно фиксируются вспышки этого заболевания.

В связи с этим в апреле 2014 года ЕС подал иск в арбитражный суд. В начале декабря 2017 года Министерство экономического развития сообщило, что Россия выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен из-за африканской чумы свиней (АЧС). Несмотря на это, запрет на импорт свинины все равно сохранился из-за продуктового эмбарго, которое было введено Москвой в ответ на санкции Брюсселя.

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