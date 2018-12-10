10.12.2018, 14:14

Исчезнут ли в Эстонии из обихода монеты номиналом в 1 и 2 цента?

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rus.delfi.ee
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Исчезнут ли в Эстонии из обихода монеты номиналом в 1 и 2 цента?
Foto: Andres Putting

Если в октябре прошлого года согласно опросу Евробарометра упразднение монет номиналом в 1 и 2 центра в Эстонии поддерживал 61% респондентов, то в октябре нынешнего года — 71%, пишет Maaleht.

Банк Эстонии инициировал дискуссию о будущем монет номиналом в 1 и 2 цента и возможном внедрении правил округления, согласно которым цена покупки на кассе округлялась бы до ближайших пяти центов. Так, если сырок стоит в магазине 24 цента, то два сырка стоят 48 центров и итоговая стоимость покупки округляется до 50 центов. Если же купить три сырка, то их стоимость составит 72 цента и на кассе будет округлена до 70 центов.

По оценке банка, округление итоговой стоимости покупки с точностью до пяти центов существенно снизило бы потребность в 1- и 2-центовых монетах.

Вопрос актуален и на общеевропейском уровне. Некоторые страны, например, Финляндия, Ирландия, Бельгия, Голландия и Италия уже внедрили такую систему. Для ее внедрения в Эстонии необходимо внести поправки в закон, что предполагает поддержку со стороны заинтересованных групп и жителей Эстонии.

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