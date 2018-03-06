Ищете работу? Сегодня в Таллинне на ярмарке труда будет предложено свыше 2000 рабочих мест

Сегодня Касса по безработице проводит в Таллинне, в Котле культуры очередную ярмарку труда и карьеры. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 17:00 часов.

На ярмарке будет представлено около 70 работодателей, которые могут предложить свыше 2000 рабочих мест. Предлагаются как простые рабочие места, так и должности для специалистов, много сезонных предложений, а также предложений о работе в секторе обслуживания и на производстве. На месте будут также иностранные работодатели и EURES-консультанты.

Для того чтобы лучше ориентироваться среди большого количества работодателей и предложений о работе, отдельно отмечены работодатели, которые предлагают работу людям с пониженной трудоспособностью (около названия работодателя знак ”Siia Saab”), и молодым людям в возрасте до 18 лет (около названия работодателя знак в виде кленового листа). Работодателей, которые предлагают возможность пройти учебную практику, можно найти по знаку „koolipraktika”.

В течение всего дня можно будет принять участие в различных практических семинарах, которые пройдут как на эстонском, так и на русском языках. Семинары помогут найти ответы на вопросы:

• Как справиться со стрессом и снизить напряжение?

• Как продать себя, если нет опыта работы?

• Что делать, если стоишь на распутье перед выбором?

• Что целесообразнее: работать за зарплату или заняться предпринимательством?

Партнеры Кассы по безработице из Трудовой инспекции, Департамента социального страхования и уездных центров по развитию ответят на вопросы посетителей ярмарки и дадут рекомендации по юридическим вопросам. На месте также будет несколько организаций, объединяющих людей с особыми потребностями. На ярмарке есть консультационные боксы для людей с особыми потребностями, где они могут получить консультацию кейс-менеджеров кассы по безработице. Можно будет бесплатно получить совет на тему карьеры, а также сразу получить консультацию по карьере, которая предусмотрена как для работающих людей, так и для соискателей работы.

Дополнительная информация о ярмарке на сайте ярмарок труда. Delfi TV будет вести прямую трансляцию с семинара по карьере. Как семинар по карьере, так и семинар об услугах будут сопровождаться сурдопереводом.