Иорданский проект Eesti Energia получил в Азии награду в области инноваций

На мероприятии по вручению призов в области энергетики Asian Power Awards 2017, прошедшем в Азии, в инновационной категории приза удостоился проект строительства электростанции в Иордании, который базируется на сланцевой технологии Eesti Energia.

Концерн Eesti Energia участвует в проекте в сотрудничестве с партнерами из Малайзии и Китая, значится в пресс-релизе.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, награждение проекта электростанции в Иордании является большим признанием труда инженеров Эстонии.

”Инновационный приз проекту в Иордании — это признание профессиональной компетенции, которая накапливалась в Эстонии более ста лет. Наше ноу-хау высшего уровня известно и признано в мире”.

Мероприятие по награждению победителей в области энергетики Asian Power Awards, которое считается самым престижным в регионе, прошло в 13-й раз. Его целью является награждение самых выдающихся начинаний в энергетическом секторе Азии. Иорданский проект был выдвинут на конкурс в своей категории из-за участия в нем малайзийского предприятия YTL Power International Berhad.

Иорданская инвестиция в размере 2,1 миллиарда долларов, выделенная на строительство сланцевой электростанции и карьера, является для Иордании крупнейшей иностранной инвестицией всех времен, а также крупнейшей разовой инвестицией в сланцевую энергетику всех времен. Работающая на местном топливе электростанция существенно повысит энергетическую безопасность Иордании, которая сегодня на 95% зависит от импортируемой энергии.

Сланцевая электростанция мощностью брутто в 554 МВт будет располагаться в центральной части Иордании, в Аттарат Ум Гудране. К сланцевой электростанции прилагается сланцевый карьер годовой мощностью 10 м/т, инфраструктура. Владельцами сланцевой электростанции и карьера с равными долями в 45% являются малайзийское предприятие YTL Power International Berhad и китайское предприятие Yudean Group, доля Eesti Energia составляет 10%. Строительством электростанции занимается китайский строительный гигант Guangdong Power. Реализацию проекта финансируют крупнейшие банки мира из Китая, размер кредитного договора составляет 1,6 миллиарда долларов США.

Электростанция будет готова и начнет свою работу в 2020 году.