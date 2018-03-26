Инвесторам строительства проекта Vega досрочно вернули 8 миллионов евро

Компания Endover Kinnisvara досрочно вернула инвесторам 8 миллионов евро, из которых 6,5 млн евро пошли на погашение облигаций, а 1,5 млн евро – на выплаты инвесторам краудфандинговой платформы Crowdestate.

Инвесторам недавно построенного в Ласнамяэ проекта Vega выплатили также проценты. Производительность облигаций, гарантированных ипотечными кредитами первой линии, составила 11%, а производительность необеспеченных кредитами облигаций для инвесторов краудфандинговой платформы — 15,22% годовых.

”Впервые профинансированный облигациями проект Endover оказался успешным, и на сегодняшний день все деньги вместе с выплатами по процентной ставке возвращены инвесторам”, — отметил член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд. ”Все стороны довольны конечным результатом: без преувеличения можно сказать, что это самый успешный проект в Ласнамяэ за последнее время”.

По словам руководителя, на ближайшее время уже запланирован выпуск новых облигаций. ”Условия новой эмиссии будут такими же, как в случае с облигациями Vega”, — добавил Лауд.

”Проект Vega оказался успешнее, чем мы предполагали, и это позволило выплатить инвесторам деньги досрочно”, — сказал партнер Redgate Capital Ааре Таммемяэ. ”Я уверен, что как эмитенты, так и инвесторы очень довольны. Успех проекта и досрочное рефинансирование облигаций со стороны банка — это хорошая новость для финансовых рынков, которая обеспечивает чувство уверенности новым инвесторам, планирующим вложить деньги в подобные облигации”.

Основатель Crowdestate OÜ Лойт Линнупылд сказал, что жилой дом Vega — это прекрасный пример сотрудничества профессионального девелопера недвижимости с широкой общественностью. ”Этот проект дал каждому возможность простым и понятным способом вложить средства в формирование своей среды обитания. Тысячи инвесторов Crowdestate рады, что с помощью наших инвестиций здание бывшей Морской академии стало вехой для восточной части Таллинна и достойным местом жительства для сотен семей”.

Благодаря полной реконструкции здания бывшей Морской академии в Таллинне появилось свыше 16 600 кв.м новой жилой площади с современными условиями для жизни.

Эмитентом облигаций стала компания Vega Residents OÜ — предприятие, созданное для развития проекта 12-этажного здания с 300 квартирами.