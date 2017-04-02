Инвестор: в финансовой безграмотности виноваты сказки

Инвестор Кристи Сааре пишет на страницах ”Учительской газеты”, что финансовая безграмотность и недоверие к предпринимательству берут свое начало в самом раннем детстве, когда родители читают нам на ночь сказки о том, что причиной всех бед на земле являются деньги и владеющие ими злые помещики, ведьмы да королевы. Воплощением же добра и света всегда являются убогие крестьяне, которые, несмотря на свою бедность, остаются людьми благородными и честными, и если и находят свое счастье, то только при помощи магии, счастливого случая, вспомоществования или объегоривания.

На наше мировосприятие и ценностные установки влияет детский фольклор, уверена Кристи Сааре, которая пишет о пяти сказочных способах достижения богатства.

Первая возможность — это украсть или разбогатеть при помощи обмана. В качестве ярчайшего примера автор статьи приводит Али Бабу с его сорока разбойниками, которые чахли над златом, полученным при помощи не всеми приемлемого насилия.

Второй способ — это быть смышленым и набивать мошну при помощи уловок. Как правило, сообразительному крестьянину удавалось кого-нибудь перехитрить, или без денег оставался беспощадный барин, который их и не заслуживал.

Третьей возможностью выйти в дамки было призвать на помощь магию. Так, говорящая золотая рыбка исполняла любые желания ленивого сказочного персонажа.

Четвертым вариантом служила классика жанра — удачная женитьба или замужество. Пятым же — вообще отказ от денег, поскольку если объявить их источником всех зол, то о них и думать не надо.

Сааре отмечает, что если начать немного глубже изучать читаемые нами сказки, то довольно сложно будет отыскать примеры положительного отношения к богатству. Исключениями, пожалуй, являются Пеппи Длинныйчулок, у которой был целый чемодан золотых монет, да башковитый Том Сойер, который успевал одновременно красить забор и наживаться.

Стоит ли удивляться тому, пишет автор мнения, что благодаря детским сказкам в подсознании большинства повзрослевших людей укрепляется стереотип, будто состоятельный человек не может быть добрым и честным, а все его богатство добыто нечестным путем или за счет кого-то другого.

”А что, если у нас нашлись бы детские сказки об истории успеха какого-нибудь стартапа, о том, как крестьянин Мати изобрел новое мощное сельхозоборудование и построил целую бизнес-империю?” — пишет Кристи Сааре и добавляет, что в наше время любые комментарии к статье о чьем-либо успехе изобилуют обвинениями в мошенничестве и использовании сомнительных схем.

”С одной стороны, предпринимательство в системе образования преподносится как жизненно важное умение, с другой же стороны, бизнесменов злобно обвиняют в существовании за счет других”, — констатирует специалист в области инвестиций, сожалея о том, что до сих пор из поколения в поколение передается стереотип о том, что зажиточность имеет весьма сомнительную репутацию.