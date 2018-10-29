Инвестированием занимаются 15% молодых студентов

Southwestern Advantage вновь приглашает студентов выдвигать кандидатуры для участия в своей программе и одновременно проводит среди студентов опрос в отношении их материального благополучия, места работы, инвестирования и целей.

Выяснилось, что среди респондентов серьезно инвестированием занимается чуть больше одного процента, а в меньшей степени 13%. Вместе с тем, всего 9% опрошенных отметили, что хотели бы заниматься инвестированием, но не имеют для этого достаточно средств.

”Результаты несколько удивительны, но вместе с тем и закономерны, — отметил представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк. — В течение ряда лет мы наблюдали, как растет интерес к инвестированию, и удивительно, что опрос показал такой низкий уровень фактического интереса среди молодежи. Конечно, понятно, почему инвестированием не занимаются — опрос также продемонстрировал, что более 43% молодых людей еще материально зависят от родителей. Очевидно, в силу нехватки средств считается, что в такой ситуации не стоит и начинать интересоваться инвестированием”.

Кукк отметил, что, вместе с тем заметно, что в случае улучшения финансовых возможностей молодежи, интерес к инвестированию также скачкообразно вырастает. ”Мы много сталкивались с ситуациями, когда при первой встрече с молодыми людьми и знакомстве с нашей программой, у них отсутствует всякий интерес к инвестированию, но, если после рабочего лета заработок оказывается хорошим, люди начинают вести себя очень ответственно и сразу же стараются углубится в тему инвестирования”, — пояснил Эрки Кукк.