29.10.2018, 14:04

Инвестированием занимаются 15% молодых студентов

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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Занимающееся продажами и консультированием предприятие Southwestern Advantage провело опрос среди студентов первого и второго курсов крупнейших университетов Эстонии. Выяснилось, что инвестирование среди молодых людей не распространено: в той или иной степени им занимаются около 15% опрошенных.

Southwestern Advantage вновь приглашает студентов выдвигать кандидатуры для участия в своей программе и одновременно проводит среди студентов опрос в отношении их материального благополучия, места работы, инвестирования и целей.

Выяснилось, что среди респондентов серьезно инвестированием занимается чуть больше одного процента, а в меньшей степени 13%. Вместе с тем, всего 9% опрошенных отметили, что хотели бы заниматься инвестированием, но не имеют для этого достаточно средств.

”Результаты несколько удивительны, но вместе с тем и закономерны, — отметил представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк. — В течение ряда лет мы наблюдали, как растет интерес к инвестированию, и удивительно, что опрос показал такой низкий уровень фактического интереса среди молодежи. Конечно, понятно, почему инвестированием не занимаются — опрос также продемонстрировал, что более 43% молодых людей еще материально зависят от родителей. Очевидно, в силу нехватки средств считается, что в такой ситуации не стоит и начинать интересоваться инвестированием”.

Кукк отметил, что, вместе с тем заметно, что в случае улучшения финансовых возможностей молодежи, интерес к инвестированию также скачкообразно вырастает. ”Мы много сталкивались с ситуациями, когда при первой встрече с молодыми людьми и знакомстве с нашей программой, у них отсутствует всякий интерес к инвестированию, но, если после рабочего лета заработок оказывается хорошим, люди начинают вести себя очень ответственно и сразу же стараются углубится в тему инвестирования”, — пояснил Эрки Кукк.

”Само по себе возникновение такого интереса очень позитивно, но также оно показывает, что еще существует заблуждение в отношении того, что инвестирование это что-то, чем могут заниматься только состоятельные люди”, — добавил Кукк.

Проведенный среди студентов опрос Southwestern Advantage показал также, что 30% молодых людей видят себя в будущем скорее предпринимателями или людьми свободных профессий, а 47% скорее наемными работниками. У пятой части респондентов предпочтений нет.

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