Инвестирование на портале Kreditex Ühisraha

В прошлом годуоткрылся новый портал Kreditex Ühisraha. Узнайте больше о том, какие возможности предлагает Вам новый P2P-портал.

Удобный и понятный в использовании

Как и другие порталы коллективного финансирования, Kreditex Ühisraha представляет из себя защищенную и хорошо слаженную среду, где каждый может выгодно вкладывать деньги. Поскольку предприятие имеет обширный и разнообразный опыт в финансовой сфере, инвесторы могут смело полагаться на установленный порталом рейтинг или уровень рисков.

Ко всему прочему, на все инвестиции действует гарантия выкупа, что придает уверенности на случай, если выплаты по некоторым инвестициям прекращаются и договор расторгается досрочно. В этом случае автоматически применяется гарантия выкупа, по которой инвестору выплачивается 90% от невозвращенной инвестированной суммы.

Начать очень просто

Все, кто желает начать инвестировать, теперь могут сделать это достаточно просто. Начинать можно с небольших сумм — начальная инвестиция может быть всего 10 евро.

При инвестировании нет дополнительных плат, в том числе и за посредничество. Годовая доходность на портале Kreditex Ühisraha может достигать до 15%.

Каждому инвестору при регистрации на портале создается виртуальный счет, на котором отображается состояние и движение всех денежных средств инвестора.

Портал прост, информативен и удобен в использовании. Если все-таки не сможешь найти ответ на портале, поможет служба поддержки Kreditex Ühisraha.

Возможности инвестора для инвестирования

После регистрации и подписания договора с порталом, инвестор может ознакомиться со всеми возможными инвестициями, предлагаемыми на данный момент. При вводе желаемой суммы инвестиции, будет расчитана сумма ожидаемой прибыли.

Портал предлагает два варианта размещения средств:

прямые инвестиции — инвестор выбирает из списка инвестиций и принимает решение об их полном или частичном финансировании;

— инвестор выбирает из списка инвестиций и принимает решение об их полном или частичном финансировании; автоматическое инвестирование — для использования услуги автоматического инвестирования между порталом и инвестором заключается соответствующий договор, в котором фиксируются условия работы данной услуги (например: сумма, доходность, период инвестирования и т.д.). После заключения соответствующего договора денежные средства на виртуальном счете инвестора начнут автоматически распределяться в подходящие по условиям инвестиции. Инвестор может одновременно заключить несколько договоров автоматического инвестирования, выбрав разные стратегии.

С помощью портала Kreditex Ühisraha каждый может начать увеличивать свой капитал.

Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.

Служба поддержки Kreditex Ühisraha

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha/

Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора ознакомьтесь с условиями финансовой услуги, при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами.