Инвестиции в модернизацию A. Le Coq Sviit составили около 13 000 евро на одно место

Сегодня состоялось официальное открытие модернизированного кинозала класса люкс A. Le Coq Sviit мультиплекса Coca-Cola Plaza. Открывшийся после ремонта кинозал стал еще удобнее. Инвестиции в модернизацию Le Coq Sviit составили около полумиллиона евро, значится в пресс-релизе.

В полностью обновившемся зале насчитывается 38 мест, то есть с учетом общего полумиллионного объема инвестиций в каждое кресло вложено около 13 000 евро. ”Поскольку обычных кресел в зал такого размера поместилось бы около 100, сумма, вложенная в каждое место люксового зала A. Le Coq Sviit не может не поражать, — прокомментировал программный директор Forum Cinemas Тынис Лыхмус. — Благодаря проведенным работам посетители самого эксклюзивного кинозала в стране смогут смотреть кино, пользуясь всеми преимуществами наилучшей техники, невероятно комфортных кресел, персональных экранов, позволяющих заказать в кинозал снэки и напитки, а также уютного бара”.

Работы заняли в общей сложности месяц, и основные изменения заключаются в полностью изменившемся баре зала A. Le Coq Sviit, а также в установке изготовленных по специальному заказу новых кресел (каждое из которых оборудовано подставкой для ног и персональным экраном), позволяющих заказать в кинозал снэки и напитки. Если раньше в кинозале A. Le Coq Sviit было 40 мест, то обладающих множеством приятных возможностей новых кресел поместилось всего 38.

Цены на киносеансы в зале A. Le Coq Sviit, несмотря на все перечисленные выше новые бонусы, напротив, понизились. С понедельника по четверг билет на сеанс в A. Le Coq Sviit можно купить за 13 евро, а с пятницы по воскресенье — за 17 евро. Также появилась отдельная цена для детского билета (8 евро). Кроме того, впредь в A. Le Coq Sviit будут проходить популярные среди киноманов Сумасшедшие вторники, когда билет на любой сеанс можно купить по цене детского. Для членов Киноклуба цены, разумеется, еще ниже.

В A. Le Coq Sviit продолжат проводить специальные мероприятия — трансляции театральных, оперных и балетных постановок. Также помещение по-прежнему можно будет снять в аренду для корпоративного праздника, празднования дня рождения или проведения другого мероприятия.