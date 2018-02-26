Инвестиции Adven в производство тепла выросли на 59%

Объемы инвестиций одного из крупнейших эстонских теплопроизводителей Adven Eesti в 2017 году выросли на 1,8 млн евро, а доход от продаж увеличился на 1,1 млн. евро в сравнении с предыдущим годом.

Также выросли и объемы производства предприятия до 389 гигаватт-часов, достигнув в минувшем году максимального уровня, сообщет предприятие в пресс-релизе.

Всего Adven инвестировал около 4,8 млн евро, из которых примерно 1,1 млн — это поддержка инвестиций со стороны Центра инвестиций в окружающую среду. При неаудированном доходе от продаж около 21 млн евро, чистая прибыль предприятия в минувшем году достигла 1,68 млн евро.

”В прошлом году мы начали переводить все котельные центрального отопления Adven на восстанавливаемую энергию, а также значительно выросли инвестиции в уже имеющихся и новых бизнес-клиентов”, — прокомментировал результаты минувшего года председатель правления Adven Урмо Хейнам. ”Инвестиции помогли повысить эффективность работы у нынешних клиентов, но в условиях плотной конкуренции мы смотрим вокруг и открыты для возможности приобретения новых предприятий”.

По словам Хейнама, в энергопроизводстве заметна интересная тенденция — успеха добиваются те энергопредприятия, которые инвестируют вместе с клиентами в те решения, которые помогают потреблять энергию меньше и выгоднее. ”В этой ситуации успешные предприятия отличает умение на фоне снижения производимых объемов для имеющихся клиентов, обеспечить определенный выигрыш не только клиентам, но и самим себе через рост доходности производства”, — пояснил Хейнам, по словам которого объемы продаж могут расти только при появлении новых клиентов. Портфель производства теплоэнергии Adven в 2017 году в сегменте бизнес-клиентов увеличился примерно на 28 мегаватт, а в сфере центрального отопления — более чем на 4 мегаватта.

Новые инвестиции в 2017 году Adven начал со строительства локальных котельных на заводе по производство рыбной муки в Палдиски и для таллиннской тюрьмы, а так же подготовкой строительных работ по сооружению энергоцентров для производства тепло- и охлаждающей энергии в торговых центрах Ülemiste и T1. Также были начаты строительные работы котельных, работающих на биотопливе в Вяйке-Маарья, Вийратси и Адавере, и закончено строительство котельных на восстанавливаемых источниках энергии в Лаагри и Лоо.

По словам Хейнама, в 2018 году продолжится крупное инвестирование вследствие ожидаемого стабильного роста бизнес-объемов. Особенный фокус будет направлен на рост бизнес-объемов в сфере энергетических решений для бизнес-клиентов. ”Помимо производства тепла, мы способны предложить и эффективное производство охлаждающей энергии, что, например, оценивая тенденции сферы теплопроизводства в Скандинавии, дает Adven большое конкурентное преимущество”.