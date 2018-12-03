Интернет-магазин с персональным подходом

Яркие оранжевые машины с огромными буквами Frog.ee на дверцах, с недавнего времени разъезжающие по улицам Таллинна, на самом деле не имеют ничего общего с миром фауны, зато дают подсказку, где быстро, удобно и выгодно заказать все и сразу: от брендовой бытовой и офисной техники до дрона-беспилотника и косметики.

Интернет-магазин Frog.ee работает вот уже 5 лет. И это такой электронный универмаг брендовых товаров: можно выбрать телефоны, смарт-часы, IT и бытовую технику, строительную технику, мебель, дроны-беспилотники, товары для автомобиля, постельное белье, косметику и многое другое. С 2016 года ему присвоен знак доверия Turvaline ostukoht („Безопасное место покупок”) Союза интернет-торговли Эстонии.

Поскольку фирма эстонская, и собственники начинали бизнес с нуля, при этом имея опыт работы в других интернет-магазинах, они учли чужие ошибки и свой магазин устроили очень надежно и удобно для клиента. Кроме того, всегда готовы найти нестандартное решение.

Что особенно приятно, цены на товары в этом э-магазине очень хорошие. У Frog.ee надежные связи с 30 крупнейшими складами по всей Европе, которые действуют на рынке уже десятки лет. Самые большие склады в Германии, известной традиционно высоким качеством продукции. И выгодная для клиента цена возможна именно потому, что у э-магазина своих складов нет, товары не пылятся месяцами на полках, заказы формируются и отправляются каждый день. При этом доставка отлажена и долго ждать не придется: клиент получает свой заказ в течение 3-5 рабочих дней.

Не случайно Frog.ee не боится сравнений. Так, на сайте Hinnavaatlus.ee, где можно проверить цену на вещь в разных магазинах, чтобы выбрать наименьшую, Frog.ee по многим товарам на первых позициях.

Самый популярный заказ в этом интернет-магазине — роботы-пылесосы. Много покупают и смарт-часы. К слову, Frog.ee первым в Эстонии начал продавать детские часы c GPS фирмы Wonlex, позволяющие обмениваться телефонными звонками и сообщениями, а также отслеживать, где находится ваш ребенок. Магазин — официальный представитель Wonlex в странах Балтии, а также заключил соглашение с большим эстонским мобильным оператором и предлагает в том числе выгодные пакеты связи.

Забрать заказанный товар можно и в магазине Frog.ee в центре Таллинна. Frog.ee

И даже если вы не нашли на интернет-странице Frog.ee какой-то конкретный товар, стоит обратиться в частном порядке — специально для вас его обязательно разыщут на одном из европейских складов и оформят заказ. Плюс на сайте магазина можно отслеживать интересующую вещь, если на данный момент ее нет в наличии. И получать оповещения на свой мейл, когда цена на понравившийся товар изменилась или он появился на складе.

Другой лайфхак: если вы, например, въезжаете в новую, пока еще пустую квартиру, или решили обновить бытовую технику в доме — вам нужны, скажем, холодильник, посудомоечная машина, вытяжка, микроволновка, кофеварка, то, возможно, не стоит выискивать и заказывать в десяти разных магазинах что-то попроще и подешевле, и потом долго ждать, когда же все это привезут. Frog.ee всегда готов к нестандартным заказам — поможет выбрать все от известного производителя и сделает приличную скидку. Так что вы получите качественную технику по хорошей цене, привезут все и сразу, и по Таллинну есть услуга доставки в том числе на ваш этаж.

Есть и еще одна удобная возможность: сразу оплачивать заказ не обязательно, при желании расплатиться можно при получении. А на покупку от 100 евро можно оформить рассрочку. Ну и, безусловно, магазин дает стандартную гарантию на товар — 2 года.

Так что неудивительно, что количество заказов и лояльных клиентов Frog.ee постоянно растет. Полгода назад, помимо Эстонии, появилась услуга доставки также в Латвию и Финляндию. Забрать заказанный товар можно и в магазине в центре Таллинна — на Вильмси 41, куда удобно добираться из любого района столицы. И, конечно, интернет-магазин хорошо подготовился к Рождеству и Новому году!

Frog.ee

Вильмси 41, Таллинн

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