23.01.2018, 07:30

Интернет-магазин FashAddict попал в черный список


rus.delfi.ee
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Интернет-магазин FashAddict попал в черный список
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Департамент защиты прав потребителей внес в черный список интернет-магазин фирмы FashAddict OÜ, занимающийся торговлей одеждой. Причина — задержки по доставке товаров потребителям и отказ возвращать деньги.

Департамент завершил разбирательства по трем жалобам и пришел к выводу, что права потребителей были нарушены, передает rus.err.ee.

Фирме FashAddict было сделано предписание прекратить дезинформацию потребителей, обеспечить им надлежащее обслуживание и привести опубликованную на сайте преддоговорную информацию в соответствие с законодательством. Если предприниматель не выполнит предписание, департамент имеет право применить меры принуждения.

Департамент защиты прав потребителей внес предприятие в черный список интернет-магазинов и рекомендует потребителям учитывать это.

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